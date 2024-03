Giusy Buscemi è un’attrice ed ex modella italiana ed è sposata con Jan Michelini. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscere meglio il marito di Giusy.

Giusy Buscemi, chi è il marito e quanti figli hanno?

Giusy Buscemi è un’attrice ed ex modella, nonché vincitrice di Miss Italia nel 2012. Dal 2017 Giusy è sposata con Jan Michelini. Jan è un regista italiano, è nato a Roma i 5 giugno del 1979 e ha quindi 44 anni ed è del segno zodiacale dei Gemelli. Il padre di Jan è il giornalista e politico Alberto Michelini, esponente della Democrazia Cristiana ed ex deputato della Repubblica Italiana, dal 1987 al 2006. Ha due sorelle Chiara e Martha. Quest’ultima è la gemella di Jan. Già all’età di 20 anni, Jan Michelini ha cominciato a lavorare come aiuto regista, accanto a registi sia italiani sia americani. Tra i suoi più grandi maestri abbiamo Pupi Avati, Raffaele Mertes e Ron Howard. Dopo un pò di gavetta, ecco che Jan Michelini arriva a lavorare in Rai, dove ha diretto la prima stagione di “Doc – Nelle tue mani” e “A un passo dal cielo”, dove ha recitato proprio Giusy. All’estero invece il regista ha lavorato in alcune serie televisive di grande successo, come per esempio “I Medici” e “Diavoli”. Jan Michelini ha anche inoltre curato la regia di diverse edizione della serie Rai “Don Matteo” con l’attore Terence Hill. Tra i suoi lavori anche alcuni documentari, come per esempio: “Le strade di Shantaram” e “Bollywood Boulevard”.

Come detto in precedenza, dal 2017 Jan Michelini è sposato con Giusy Buscemi. La coppia ha tre figli, Caterina Maria, nata nel 2018, Pietro Maria, nato nel 2019 ed Elia Maria, nato nel 2022. Se volete saperne di più su Jan Michelini lo potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha oltre 11mila follower.

Giusy Buscemi e Jan Michelini: la storia d’amore

L’attrice ed ex Miss Italia Giusy Buscemi dal 2017 è sposata con il regista romano Jan Michelini e insieme hanno avuto tre figli. Giusy e Jan si sono conosciuti durante una cena di beneficenza nel 2013 per poi rivedersi sul set di “Don Matteo” l’anno seguente, anche se l’amore è nato mentre lavoravano a “Un passo dal cielo”. Nonostante la differenza di età, 14 anni, la loro è una coppia molto solida. Al settimanale F la Buscemi aveva detto le seguenti parole: “non avrei mai detto che ci saremmo piaciuti: eravamo pieni di pregiudizi, uno nei confronti dell’altro. Poi ci siamo conosciuti e, a poco a poco, riconosciuti. Lo definisco unico per il modo in cui mi ama, so che darebbe la vita per me.” Una curiosità, tutti e tre i figli della coppia hanno Maria come secondo nome, come “desiderio di affidare i nostri figli alla Madonna, come segno di benedizione.”

