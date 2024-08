Chi è Alice D'Amato, oro alle Olimpiadi 2024.

Alice D’Amato è una ginnasta, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Chi è Alice D’Amato: età, biografia

Alice D’Amato ha appena vinto la medaglia d’oro alla trave nella ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi 2024. Alice è nata a Genova il 7 febbraio del 2003, ha quindi 21 anni ed è del segno zodiacale dell’Acquario. Ha una sorella gemella di nome Asia. Dopo aver praticato danza per un breve periodo, all’età di 7 anni Alice inizia a praticare ginnastica artistica e all’età di 12 anni si trasferisce a Brescia per allenarsi alla Brixia, sotto la guida di Enrico Casella, Marco Campodonico e Monica Bergamelli. Il suo esordio nella categoria juniores è avvenuto nel 2015. Anche la sorella di Alice, Asia, ha la stessa passione per la ginnastica artistica, insieme sono state campionesse d’Europa a Monaco con la Nazionale nel 2022, alle parallele asimmetriche nel 2023 ad Antalya e nel 2024 a Rimini. Asia non ha potuto partecipare alle Olimpiadi di Parigi per colpa di un infortunio al ginocchio. Nel 2022 un grave lutto ha colpito la famiglia d’Amato, il padre di Alice e Asia è venuto a mancare a seguito di una malattia.

Chi è Alice D’Amato: la vita privata

Come abbiamo appena visto, Alice D’Amato è una giovanissima ginnasta, vincitrice della medaglia d’oro alla trave alle Olimpiadi di Parigi 2024. Alice è molto legata alla sorella gemella Asia, la quale ha voluto subito mandare un messaggio ad Alice dopo la vittoria dell’oro. Ecco cosa ha scritto Asia: “io non ho più parole… cosa hai fatto sorellina mia”. Alice a Asia hanno passato momenti davvero duri a seguito della malattia e della morte del padre. Alice infatti ha voluto dedicare proprio al suo papà la vittoria della medaglio d’oro, oltre che alla sorella gemella. Ecco cosa ha detto la campionessa: “il mio pensiero più grande va al mio papà che sicuramente credo da lassù abbia fatto tantissimo per me e continuerà a farlo. E poi a mia sorella e alla mia famiglia che mi ha supportato in tutti questi anni, soprattutto nel momento più doloroso”. Per quanto riguarda la vita privata di Alice D’Amato, la giovane ginnasta pare essere single. Se volete saperne di più su Alice D’Amato la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha già 219 mila follower.

Chi è Alice D’Amato, oro alle Olimpiadi 2024

E’ lei, Alice D’Amato, la vincitrice della medaglia d’oro alla trave alle Olimpiadi di Parigi 2024. Per la giovane ginnasta italiana un traguardo davvero super e una gioia immensa. Alice, vincendo la finale della trave è diventata, inoltre, la prima campionessa olimpica della ginnastica artistica italiana. Alice D’Amato è inoltre vice-campionessa olimpica a squadre sempre a Parigi 2024, vincitrice della medaglia di bronzo a squadre ai Mondiali del 2019 e vincitrice di dieci medaglie ai Campionati Europei. Vista la giovane età di Alice D’Amato, siamo certi che in futuro saprà regalarci ancora tante emozioni!