Capelli in primavera: le lozioni e cosa fare

I capelli sono un punto di forza, ma anche di debolezza. Con l’arrivo della primavera rischiano di andare incontro a indebolimento che li porta a esser sfibrati e spenti. Per questo, i capelli in primavera vanno trattati nel giusto modo con i prodotti adeguati e specifici. Qui consigliamo alcuni di questi rimedi per una chioma lucente.

Capelli in primavera

Nel cambio di stagione, quindi nel passaggio dall’autunno alla primavera la cute è messa a dura prova. I capelli in primavera risentono particolarmente degli sbalzi e possono essere soggetti ad alcune situazioni che rischiano di inaridirli e sfibrarli rendendoli difficili da acconciare. La primavera è la stagione del rinnovamento, per cui conviene trattarli nel modo giusto.

Prendersi cura dei capelli in questa stagione significa poi prepararli al periodo estivo dove sicuramente non mancherà lo stress che avrà degli effetti negativi sul capello. Lo smog, l’inquinamento, ma anche le cattive abitudini hanno sicuramente intaccato il capello per cui è tempo di agire in maniera tempestiva.

Una chioma spenta e opaca è sicuramente un piccolo campanello d’allarme che invita a fare attenzione per la salute del capello. In questo periodo poi si può assistere a una caduta maggiormente copiosa di capelli a causa proprio del passaggio alla stagione primaverile. Si tratta sicuramente di un fenomeno fisiologico dovuto al rinnovamento primaverile.

Il cambio di stagione rischia di essere davvero stressante per la chioma che va incontro a capelli che appaiono sfibrati, spenti e anche poco luminosi. Inoltre, non bisogna dimenticare che l’alimentazione e lo stile di vita tipico del periodo invernale ha contribuito ad avere una chioma non brillante.

Capelli in primavera: consigli

Per la cura dei capelli in primavera bisogna pensare ad alcuni trattamenti e prodotti che sicuramente aiutano a dare nuovamente lucentezza al capello. Si ha bisogno di uno shampoo che sia particolarmente delicato composto da un pH acido per non andare a stressare maggiormente il cuoio capelluto e quindi non sottoporre la chioma a lavaggi frequenti.

Le maschere e i balsami, così come i trattamenti idratanti a base di cheratina non possono mancare nella propria hair routine, anche perché considerati una vera e propria coccola per il benessere del capello. Si consiglia di scegliere dei marchi che siano professionali, specifici e formulati in base alle esigenze del capello di ognuno.

Gli integratori alimentari sono un altro prodotto che è possibile usare per trattare i capelli in primavera dal momento che contengono una serie di nutrienti come le vitamine e i minerali che sicuramente contribuiscono a rinforzare il cuoio capelluto e dare al capello un aspetto più sano e luminoso, quindi meno opaco.

In caso di capello che sia particolarmente sfibrato e stressato, si ha bisogno di optare per degli scrub e sieri da applicare poco prima dello shampoo che permettono di detergere in profondità smaltendo le tossine accumulate e agiscono direttamente sulla radice del capello, ovvero il bulbo. Ci sono poi delle formulazioni a base di componenti naturali che aiutano a trattare i capelli in primavera in modo sano.

Capelli in primavera: prodotti Amazon

Sono diversi i prodotti disponibili su amazon approfittan do di sconti e promozioni. Basta cliccare la foto per visualizzare i dettagli del prodotto. Qui sotto una classifica con i tre prodotti m igliori per capelli in primavera scelti tra i più efficaci.

1)Kérastase Résistance thérapiste maschera riparatrice

Una maschera del noto marchio indicata per capelli che sono troppo danneggiati e sfibrati. Aiuta ad avere una chioma maggiormente sana e lucente sfruttando i componenti naturali al suo interno. Rafforza il cuoio capelluto dando lucentezza. Basta semplicemente applicarla sui capelli lavati e tamponati distribuendo sulle punte.

2)Medavita Lotion Concentrée

Un trattamento rinforzante e intensivo anticaduta indicato per ogni capello con ingredienti naturali come aloe, arnica che danno la giusta vitalità ed energia al capello. Bisogna soltanto applicarlo sul cuoio capelluto per poi massaggiare delicatamente.

3)vitamine per capelli + cheratina biotina, zinco, selenio

Un integratore in capsule che contribuisce ad accelerare il processo di crescita del capello. Aiuta a rendere la chioma sana e forte. Sono vitamine senza coloranti e conservanti che contribuiscono a frenare la caduta del capello rendendolo maggiormente forte e resistente.

Oltre ai consigli sui capelli in primavera, ecco anche come fare in modo di crescerli rapidamente.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.