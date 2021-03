I capelli sono gioia e delizia della bellezza femminile e bisogna curarli e trattarli con prodotti specifici. Durante la primavera, a causa del cambio di stagione, si possono perdere più capelli del solito. Ecco allora come far ricrescere i capelli in primavera grazie ad alcuni consigli e suggerimenti utili.

Come far ricrescere i capelli in primavera

Può capitare che, pettinando i capelli, ne rimangano parecchio sul pettine o la spazzola. Nel caso questo problema di preoccupasse più del dovuto, sappiate che sono diversi i metodi e consigli su come far ricrescere i capelli in modo naturale. Dai rimedi naturali passando per gli integratori oppure una alimentazione più sana, sono diverse le soluzioni che possono aiutare a rinfoltire la chioma.

Durante il periodo primaverile, la caduta dei capelli, a causa del cambio di stagione, sicuramente influisce molto di più sulla salute e il benessere della chioma stessa. Si tratta di un fenomeno assolutamente fisiologico, in base a quanto raccontano gli esperti e che riguarda sia uomini che donne indistintamente, sebbene i soggetti femminili possano essere maggiormente preoccupati.

Nella maggior parte dei casi, non c’è nulla di cui preoccuparsi in quanto si tratta del ciclo normale e fisiologico del capello.

Il meccanismo di rinnovo è dovuto dall’ambiente e dai cambi di clima che, durante la primavera, sono all’ordine del giorno. Per far ricrescere i capelli in maniera rapida, alcuni integratori a base naturale oppure lozioni come Foltina Plus possono aiutare a rinforzare il cuoio capelluto.

I balsami, le maschere, le lozioni, ma anche i rimedi anticaduta sono un ulteriore supporto per far ricrescere i capelli in modo sano usando prodotti che abbiano dei benefici e ingredienti utili per ottenere importanti risultati.

Come far ricrescere i capelli: come fare

In primavera, una caduta del capello è pressoché normale, ma per chi vuole risolvere il problema e questa condizione in modo rapido, sono diverse le soluzioni e suggerimenti alla portata di tutti che possono venire incontro. Una dieta e una alimentazione sana sono sicuramente un ottimo punto di partenza per far ricrescere i capelli.

Si consiglia di fare il pieno di vitamina C, sia attraverso il consumo d’integratori, ma anche mangiando alimenti che ne sono ricchi, quali agrumi, come pompelmo, arance, ma anche peperoni. Si consiglia di optare per rimedi naturali che possano favorire una ricrescita maggiormente rapida del capello e della chioma.

Uno shampoo a base di tea tree oil è una ottima soluzione. Basta semplicemente versarne alcune gocce in un cucchiaio, applicarlo sul cuoio capelluto e massaggiare delicatamente. Lasciare poi in pausa per 15 minuti circa per poi risciacquare. Si consiglia di ripetere questo trattamento almeno tutti i giorni per ottenere i risultati sperati.

Cambiare le proprie abitudini alimentari, consumando maggiori quantità e porzioni di frutta e verdura è spesso la soluzione efficace per far ricrescere i capelli. Durante il periodo primaverile, le bancarelle si riempiono di tantissimi prodotti di cui è bene approfittare per la salute della chioma. Dalle ciliegie ai pomodori e ai mirtilli, sono tutti alimenti ottimali per una crescita rapida del capello. Lo stress è un fattore determinante per la caduta del capello, per cui provare delle tecniche di rilassamento, come meditazione e yoga, sicuramente favorisce la crescita del cuoio capelluto.

Come far ricrescere i capelli naturalmente

