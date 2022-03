Durante il cambio di stagione, i capelli vengono sottoposti a determinati fattori e cause per cui possono apparire deboli e fragili. Queste problematiche possono causare la perdita di capelli in primavera, ma è possibile rimediare e correre ai ripari adottando delle sane abitudini e un prodotto valido. Ecco cosa bisogna fare per avere capelli forti e sani.

Perdita di capelli in primavera

Durante il periodo primaverile i capelli si rinnovano in maniera naturale grazie al clima caldo e a giornate luminose. La stagione primaverile è però anche il periodo in cui si va incontro a una perdita di capelli più cospicua rispetto al solito. Può anche essere un segnale, un campanello d’allarme per qualcosa che non va all’interno dell’organismo ed ecco perché è importante prendere le giuste contro misure.

In primavera, anche a causa del cambio di stagione e di alcuni fattori che incidono, si ha una caduta dei capelli molto più abbondante. I motivi possono essere legati a vari fattori, fisiologici, ma anche particolare stress o tensione oppure squilibri di natura ormonale o ancora un maggiore affaticamento che tende a incidere sulla salute e il benessere della chioma e del cuoio capelluto.

Solitamente si tende a perdere fino a 150 capelli al giorno, ma nel caso la perdita di capelli fosse di un numero più elevato, è bene rivolgersi a un esperto del settore in modo che possa valutare e capire quali siano le cose migliori da fare e come poter intervenire per combattere questo problema che affligge sia uomini che donne.

Riconoscere in tempo le cause e il problema della perdita di capelli è importante anche per evitare di andare incontro a problematiche quali stempiature, calvizie e diradamento. L’insorgere di queste problematiche comporta anche disagio e imbarazzo con conseguenti difficoltà nell’autostima e nei rapporti sociali e interpersonali, in generale.

Perdita di capelli in primavera: cosa fare

Si tratta di un problema alquanto normale e fisiologico per cui non c’è nulla di cui preoccuparsi o allarmarsi. Per riuscire a combattere ed evitare la perdita di capelli in primavera, è bene seguire alcuni rimedi e suggerimenti efficaci che possano aiutare a proteggere il capello evitando che possa andare incontro a calvizie oppure alopecia.

Solitamente la caduta dei capelli si nota soprattutto durante il lavaggio oppure quando si pettinano. Si tratta di una caduta fisiologica e stagionale per cui nel giro di poche settimane tutto dovrebbe tornare alla normalità con i capelli che tornano a crescere in modo naturale e in salute. Si può agire con dei prodotti specifici come Foltina Plus che permette di dare forza e vitalità alla chioma.

Oltre all’uso di questa lozione spray, è importante anche consumare alimenti che siano ricchi di nutrienti, soprattutto di ferro quali legumi, carne rossa, spinaci, ma anche tacchino e calamaro. Bisogna poi portare in tavola alimenti come l’aragosta, le ostriche, la carne di manzo che è ricca di selenio e i cereali. Sono tutti alimenti importanti per il benessere e la cura del capello.

Si consiglia, per contrastare e combattere la perdita di capelli in primavera, di usare prodotti specifici e adatti al cuoio capelluto. Lo shampoo deve rispettare le condizioni fisiologiche del cuoio capelluto e i capelli vanno lavati almeno due volte a settimana. Non bisogna mai strofinare il capello in modo energico dal momento che si rischia di danneggiarlo, ma è sufficiente tamponarlo con un asciugamano.

Perdita di capelli: rimedio

Dal momento che la perdita di capelli eccessiva può preoccupare in quanto si corre il rischio di andare incontro ad alopecia o calvizie, per evitare che ciò accada, è possibile applicare sui capelli una lozione, considerata la migliore del settore. Si tratta di Foltina Plus, una formula innovativa in spray che consigliano sia i consumatori che gli esperti del settore.

Una formula di origine italiana dai risultati assicurati che promuove la crescita del capello impedendone la caduta. Stimola la crescita del capello con benefici sin dai primi trattamenti. Considerata l’alternativa alla chirurgia e al trapianto, aiuta ad avere una chioma forte e sana. Possono usarla tutti, a prescindere dal tipo di capello ed è possibile portarla con sé per usarla in caso di evenienza.

Grazie a questo prodotto, i capelli si rinfoltiscono, appaiono lucenti e sani e si combatte il diradamento. Una composizione come Foltina Plus è sicura e priva di parabeni, infatti si compone di sostanze naturali come l’arginina che stimola l’afflusso sanguigno alla radice del capello in modo da farli ricrescere rapidamente; la serenoa che combatte e contrasta la calvizie e il fieno greco, ricco di fitoestrogeni che combatte il diradamento proteggendo la capigliatura.

Si può usare ovunque, anche sotto la doccia e non lascia i capelli unti. Per usarlo, è sufficiente spruzzare la lozione nelle aree che sono più diradate del capello, massaggiare le radici fino a quando non si assorbe. Si raccomanda di non fare lo shampoo subito dopo il trattamento.

