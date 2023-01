Le basse temperature e il freddo sono deleteri per i capelli che cadono in inverno, ma le giuste accortezze aiutano a rinforzarli naturalmente.

In inverno, non solo la pelle risente di secchezza e screpolature, ma anche la chioma è soggetta a stress che comporta la caduta del capello in misura maggiore rispetto ad altri periodi dell’anno. Per evitare capelli che cadono in inverno, basta attenersi ad alcuni accorgimenti che si possono trovare nei seguenti paragrafi.

Capelli che cadono in inverno

La perdita dei capelli è alquanto comune, ma comunque tende a preoccupare moltissimi soggetti. In media si tendono a perdere fino a 70 capelli durante l’anno, mentre i capelli che cadono in inverno vanno ad aumentare maggiormente a causa di alcuni fattori che risultano essere determinanti. I capelli hanno un normale processo di crescita e, durante questa fase, risentono delle temperature.

Un problema che riguarda sia uomini che donne, per cui non è necessario allarmarsi o preoccuparsi più del dovuto. Si tratta di un normale ricambio fisiologico che riguarda proprio il capello che durante il cambio di stagione porta a una caduta maggiore e, quindi, a una accelerazione di questo processo. Il capello ha un ciclo di vita che arriva fino ai 6 anni e attraversa varie fasi.

Proprio come la pelle, anche la chioma è particolarmente sensibile alle basse temperature, quindi i capelli che cadono in questa fase sono più del normale. La chioma può soffrire il freddo e le temperature eccessivamente basse che causano secchezza e anche debolezza del capello che si spezza molto più facilmente.

L’inquinamento, la neve, il freddo, ma anche l’umidità, insieme all’abuso di piastre e phon sono tutti fattori che incidono sulla chioma porta a una maggiore perdita di capelli in questo periodo delkl’anno. Sono fattori considerati un nemico per la chioma perché causano capelli secchi e opachi, quindi fragili.

Capelli che cadono in inverno: cosa fare

Per evitare i capelli che cadono in questo periodo dell’anno, si consiglia di adottare alcuni utili accorgimenti per poterli rafforzare in modo che possano avere tutti i nutrienti di cui hanno maggiormente bisogno. Una buona soluzione possono essere sia degli integratori, ma anche delle lozioni anti-caduta come l’uso di Foltina Plus, il migliore del settore.

In commercio, oltre a queste lozioni e shampoo, vi sono delle maschere fortificanti che, come dice il nome, hanno proprio lo scopo di fortificare la chioma in modo che non si perdano i capelli in abbondanza. Ci sono poi degli accorgimenti che è bene prendere per proteggere nel modo migliore la chioma in inverno.

Bisognerebbe cercare di evitare l’eccessiva esposizione al freddo e all’umidità e al vento. Quando si esce per andare a scuola o al lavoro, è sempre bene indossare un cappello che possa proteggere la chioma ed evitare di perdere troppi capelli. Molto importante idratare il capello anche dall’interno con uno shampoo a base di olio di jojoba che nutre la chioma.

Durante il lavaggio è bene evitare di usare l’acqua fredda o tiepida poiché in questo modo si tende a stressare maggiormente il cuoio capelluto. Dopo la detersione, si può applicare una maschera rinforzante che permetta di nutrire il capello e da lasciare in posa per almeno 15 minuti circa per poi passare alla fase del risciacquo con acqua tiepida.

Capelli che cadono in inverno: rimedio

Per evitare i capelli che cadono in inverno, insieme ai suggerimenti forniti come una buona detersion e maschere fortificanti, è utile usare anche il miglior prodotto anti-caduta disponibile in commercio. Gli esperti e le consumatrici raccomandano Foltina Plus, una lozione di origine italiana che si prende cura del capello.

Una lozione considerata un ottimo rimedio perché efficace e anche una valida alternativa al trapianto. Questo prodotto permette di avere capelli che siano, non solo forti, ma anche luminosi e lucenti. Una lozione usata in molti centri e saloni di bellezza, creata da professionisti del settore per il benessere della chioma.

Permette di avere capelli forti con benefici sin da subito e dalla prima applicazione. Inoltre, è possibile portarla sempre con sé in modo da usarla in caso di bisogno. Stimola i follicoli spenti agendo proprio sulla microcircolazione del capello e va a riempire quelle zone che sono maggiormente diradate in modo da rinfoltirle.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Foltina Plus funziona anche grazie ai componenti naturali che non sono dannosi per la chioma e infatti si basa su arginina che ha una funzione vasodilatatrice fornendo tutti i nutrienti di cui il capello ha bisogno; la serenoa che combatte la caduta e il fieno greco che è ricco di fitoestrogeni e permette di avere una capigliatura forte e sana.

Applicare questa lozione è molto facile perché bisogna soltanto spruzzarla nelle zone maggiormente diradate del capello, massaggiare lasciando che si assorba rapidamente per usufruire di tutti i benefici del prodotto.

Per ordinare Foltina Plus, essendo originale ed esclusivo, basta soltanto collegarsi al sito ufficiale poiché non reperibile nei negozi o Internet, compilare il modulo con i dati e approfittare così della promozione di due confezioni a 49€. Per il pagamento sono accettati sia Paypal che carta di credito, ma anche i contanti al corriere alla consegna.

