L’inverno è una stagione in cui la perdita dei capelli può peggiorare, ma ci sono tantissime cause dietro questo problema. Scopriamo insieme i motivi per cui si perdono i capelli e come prendersene cura.

Perdita di capelli: dallo stress alla carenza di vitamine

L’inverno è alle porte e le temperature rigide spesso non sono di grande aiuto contro la perdita dei capelli. I cambi di temperatura tendono a far indebolire la fibra capillare, che può addirittura arrivare a rompersi. Il principale responsabile della caduta dei capelli è sicuramente lo stress, in quanto altera il flusso sanguigno verso il cuoio capelluto. Se si riesce ad eliminare lo stress si può risolvere il problema. Anche un forte shock emotivo potrebbe portare alla caduta dei capelli.

Gli effetti negativi sul cuoio capelluto possono durare da due a tre mesi dopo il trauma. Perdere molto peso in poco tempo porta ad un calo delle difese dell’organismo, per questo potrebbero patirne le conseguenze anche i capelli. Un’altra causa è l’uso di forcine, elastici e ferretti che potrebbero tirare troppo i capelli, che hanno bisogno di respirare e devono essere trattati con maggiore cura. Oltre alle acconciature troppo strette possono essere un problema anche i troppi prodotti, come lacche, gel, spume ecc, che aggrediscono i capelli.

La perdita dei capelli è associata anche a problemi alla tiroide, che equilibra la produzione di sebo e favorisce vigore e tono ai capelli. In caso di problemi, la cheratina diventa fragile. Anche la dermatite, la psoriasi e le infezioni fungine potrebbero portare alla caduta dei capelli. La calvizie fa parte del patrimonio genetico, soprattutto di quello materno, ma può essere dovuta anche alla mancanza di alcune vitamine, come le vitamine C e B, che donano forza ai capelli.

Perdita di capelli: dall’anemia al ricambio cellulare

L’anemia, carenza di ferro, porta alla mancanza di globuli rossi, compromettendo anche il flusso sanguigno che alimenta il cuoio capelluto. Altre cause della caduta dei capelli sono l’uso costante di piastre e asciugacapelli, le colorazioni eccessive e troppo frequenti, e l’uso di pettini e spazzole. Plastica e metallo sono materiali che spezzano i capelli e li strappano alla radice, per cui è importante essere molto delicati. Anche la mancanza di proteine potrebbe ridurre la capacità dei capelli di proteggersi, oltre alle conseguenze di una gravidanza e di un parto. In questo caso in pochi mesi i capelli si rigenerano in modo autonomo. L’uso di farmaci potrebbe portare effetti collaterali sui capelli, che si indeboliscono anche a causa di infezioni. Nel caso del Covid-19 è stato dimostrato che uno degli effetti del virus è proprio la caduta di capelli. L’invecchiamento contribuisce alla perdita di capelli. Il passare del tempo ha conseguenze sulla pelle ma anche sulle fibre capillari, che diventano inevitabilmente meno forti. Il ricambio cellulare, infine, è un processo normale e necessario per il corpo, ma porta alla caduta dei capelli, che dovranno far posto ai successivi. Per tutti i motivi appena elencati, è sempre importante prendersi cura dei propri capelli in modo costante e corretto.