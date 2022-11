Per la caduta capelli in inverno che può essere abbondante è consigliabile affidarsi a rimedi naturali e proteggere i capelli nel modo migliore.

I capelli sono parte della bellezza e del fascino femminile. In alcuni periodi dell’anno, quale l’autunno, ma anche l’inverno, possono cadere a causa di alcuni agenti e fattori esterni. Nei paragrafi a seguire, scopriamo quali sono le cause e cosa fare per la caduta capelli durante la stagione invernale per rinforzarli.

Caduta capelli in inverno

La caduta capelli che solitamente avviene nel periodo autunnale può protrarsi anche nella stagione invernale generando preoccupazione. Il freddo, l’inquinamento e anche altri fattori tipici in questa stagione possono stressare e danneggiare il cuoio capelluto che va quindi incontro a caduta, per cui è possibile trovare più capelli sul cuscino o nel pettine.

Gli sbalzi di temperatura, il freddo, ma anche l’umidità causano capelli opachi, spenti e poco brillanti per cui tendono a spezzarsi molto facilmente e rapidamente. Le temperature che si abbassano causano una vasocostrizione del cuoio capelluto che danneggia il bulbo e quindi aggrava la caduta tipica dei mesi autunnali.

L’effetto crespo del capello è tipico del periodo invernale per cui il capello risulta essere indistricabile, con la chioma maggiormente sottoposta a stress sia durante il lavaggio, ma anche durante l’asciugatura e la pettinatura. I capelli che sono maggiormente fragili o deboli possono andare incontro a caduta.

In alcuni casi, la caduta capelli in inverno non è solo dovuta a motivi fisiologici, quindi per via di un ricambio tra vecchie e nuove strutture che ricrescono, ma dipende anche da altre problematiche per cui è necessario chiedere il consulto di un professionista del settore che troverà i rimedi e soluzioni adatti per risolverlo.

Caduta capelli in inverno: consigli

Per evitare la caduta capelli in inverno, è bene optare per alcuni rimedi e soluzioni che possono essere efficaci e adatti. Innanzitutto, per proteggere la capigliatura, consigliamo di indossare un copricapo realizzato in materiali e tessuti naturali che non creino elettricità al contatto con i capelli in modo da non danneggiarli ulteriormente.

Per nutrire i capelli è possibile usare dei prodotti o delle creme, ma anche maschere idratanti che permette di agevolare e stimolare il corretto equilibrio della cute e della capigliatura. Seguire buone abitudini e i consigli giusti sicuramente aiuta a ottenere una capigliatura forte, robusta e anche sana, oltre che efficace per il cuoio capelluto.

Si può agire su due fronti per arginare la caduta capelli in inverno. Per quanto riguarda il fronte interno, assumere vitamine, minerali, proteine e aminoacidi è sicuramente utile per la salute del capello e salvaguardarlo da agenti esterni. Ci sono poi integratori che stimolano la produzione di cheratina, caratteristica essenziale per unghie e capelli.

Oltre all’integratore e alle fiale, anche gli shampoo anticaduta sono una soluzione facile per arginare queste problematiche e difficoltà legate al capello. In commercio si trovano anche lozioni spray come Foltina Plus, considerato il migliore del settore, per combattere la calvizie e il rallentamento della caduta del capello.

Caduta capelli in inverno: Foltina Plus

Per completare il trattamento e rallentare la caduta capelli in inverno, oltre alle fiale e integratori, è possibile affidarsi a un rimedio naturale come Foltina Plus, una lozione spray di origine italiana molto efficace. Una formula a base di ingredienti naturali che ha un effetto benefico sulla caduta dei capelli e che ha una azione rigenerante.

Stimola la nascita e crescita di nuovi capelli permettendo alla chioma di tornare a infoltirsi. Già dopo poche applicazioni, è possibile ottenere dei rapidi e veloci risultati. Con questa lozione spray si torna ad avere capelli sani e robusti, oltre che una chioma lucente e luminosa. Un trattamento economico e una alternativa al trapianto di capelli ufficiale secondo esperti e consumatrici

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Una lozione che si può portare ovunque vada, per utilizzarla in qualsiasi momento ed evenienza. Indicata sia per uomini che donne e per qualsiasi capello. Consigliata dai consumatori, ma anche dagli esperti e usata in moltissimi centri e saloni di bellezza.

Foltina Plus si avvale di tre componenti principali naturali che non hanno controindicazioni o effetti collaterali, quali l’arginina che stimola la crescita del capello favorendo l’afflusso di sangue alla radice; la serenoa che ostacola la calvizie e la perdita dei capelli e infine il fieno greco, ricco di fitoestrogeni che rallenta il diradamento della capigliatura proteggendola.

Una formula non in vendita nei negozi o Internet, ma per la certezza di una lozione originale ed esclusiva, basta collegarsi qui per il sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i dati e attivare la promozione di due confezioni a 49€. Il pagamento è accettabile con Paypal, carta di credito o contanti al corriere alla consegna in 2-3 giorni lavorativi.

