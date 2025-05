Un evento di grande significato

Il recente varo della nave da guerra HMS Glasgow ha visto la partecipazione della Principessa del Galles, Kate Middleton, che ha incantato tutti con il suo look sofisticato e ricco di significato. La cerimonia, tenutasi presso il cantiere navale BAE Systems di Scotstoun, ha rappresentato non solo un momento di celebrazione per la Royal Navy, ma anche un tributo alla tradizione e alla storia della famiglia reale britannica. Kate ha indossato un abito blu navy firmato Suzannah London, un richiamo evidente allo stile iconico di Lady Diana, che ha sempre saputo mescolare eleganza e modernità.

Un look che parla di storia

L’abito-cappotto di Kate, caratterizzato da bordi bianchi e un design classico, ha catturato l’attenzione di tutti i presenti. Con un costo di 1.850 sterline, il modello è stato scelto per il suo richiamo alle divise della marina, perfetto per l’occasione. A completare il look, un cappello di Philip Treacy e décolleté in suede chiaro di Gianvito Rossi, che hanno aggiunto un tocco di classe. Gli orecchini con diamanti e zaffiri, appartenuti a Diana, hanno ulteriormente sottolineato il legame emotivo e il rispetto che Kate nutre per la sua suocera. Questo outfit non è stato solo una scelta di moda, ma un vero e proprio messaggio di continuità e affetto.

Un gesto simbolico e tradizionale

Durante la cerimonia, Kate ha avuto l’onore di varare la nave, infrangendo una bottiglia di whisky sullo scafo, un gesto che ha sostituito il tradizionale champagne, rendendo omaggio al liquore scozzese. Con un discorso solenne, ha dato il nome alla nave, esprimendo i suoi migliori auguri per l’equipaggio. Questo momento ha rappresentato non solo un rito di passaggio per la HMS Glasgow, ma anche un’opportunità per Kate di mostrare il suo impegno nei confronti della Royal Navy e della tradizione britannica. La presenza di William al suo fianco ha reso l’evento ancora più speciale, evidenziando il supporto reciproco della coppia reale.