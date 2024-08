Infradito da donna, comode ed eleganti: look e abbinamenti

Le infradito sono amatissime in estate, comode ed eleganti, perfette da indossare in spiaggia ma non solo. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, alcuni look e abbinamenti da copiare subito.

Infradito da donna, comode ed eleganti: il must have dell’estate 2023

Siamo in piena estate ed è quasi impossibile trovare qualcuna di noi che non abbia almeno un paio di infradito nel proprio armadio. Perché sì, sono loro le scarpe dell’estate e, quest’anno, sono perfette non solo da indossare in spiaggia ma anche in giro. Infatti, se ne trovano di super eleganti, in grado di dare quel tocco chic in più a qualsiasi look. Anche diverse celeb non disdegnano di indossare le infradito, prima fra tutte Kylie Jenner, che recentemente ha passeggiato per Roma sfoggiando un paio di infradito super cool, dalla suola nera e fascette trasparenti. L’imprenditrice ha deciso di abbinarle a un lond dress in denim di Marni, a dimostrazione di come anche una calzatura considerata non particolarmente glam possa, se abbinata nel modo giusto, diventare super cool. Non solo Kyle Jenner, l’attrice Jennifer Lawrence si era presentata al Festival di Cannes con uno splendido abito rosso a un paio di ciabattine ai piedi.

Infradito da donna, comode ed eleganti: i modelli must have

Esistono diversi tipi di infradito da donna, vediamo insieme quali sono:

Infradito flat: sono le classiche ciabattine, quelle in gomma che siamo solite indossare per andare al mare o anche in piscina. Antiscivolo e super morbide, se ne possono trovare davvero tantissime. Le più conosciute sono le Havaianas.

sono le classiche ciabattine, quelle in gomma che siamo solite indossare per andare al mare o anche in piscina. Antiscivolo e super morbide, se ne possono trovare davvero tantissime. Le più conosciute sono le Havaianas. Infradito con la zeppa: per chi non ama le scarpe flat, ecco che le infradito con zeppa sono la soluzione perfetta e soprattutto sono super versatili e adatti a diverse occasioni.

per chi non ama le scarpe flat, ecco che le infradito con zeppa sono la soluzione perfetta e soprattutto sono super versatili e adatti a diverse occasioni. Infradito eleganti: perfette da essere indossate la sera, per una cena o un aperitivo. Di grande tendenza quelle gioiello.

Questo sono quindi i modelli di infradito di tendenza, ma vediamo adesso insieme alcune idee di look che potete copiare subito.

Infradito da donna, comode ed eleganti: look e abbinamenti

Come abbiamo appena visto, le infradito sono la calzatura dell’estate 2024. Quest’anno le ciabattine possono essere indossate anche con abiti super eleganti e risultare davvero super cool. Ma vediamo adesso look e abbinamenti con le infradito:

Shorts : i pantaloncini sono di grande tendenza quest’anno, in particolare quelli in denim. Per un giro in centro e in una località di mare, si possono indossare abbinate a un paio di infradito flat e a un top. Look casual ma glam.

: i pantaloncini sono di grande tendenza quest’anno, in particolare quelli in denim. Per un giro in centro e in una località di mare, si possono indossare abbinate a un paio di infradito flat e a un top. Look casual ma glam. Vestito : che sia midi o mini, le infradito sono comunque perfette, soprattutto se non si è particolarmente basse di statura e non si ha bisogno di slanciare la figura con i tacchi. Ecco che un paio di infradito gioiello sono la scelta perfetta.

: che sia midi o mini, le infradito sono comunque perfette, soprattutto se non si è particolarmente basse di statura e non si ha bisogno di slanciare la figura con i tacchi. Ecco che un paio di infradito gioiello sono la scelta perfetta. Gonna: una mini gonna abbinata a un paio di infradito è un’altra scelta super cool, per la sera preferire quelle gioiello, per il giorno quelle flat normali.

Questi sono quindi alcuni tipi di look con le infradito. E voi, quale preferite?