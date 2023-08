Body: come abbinarli in varie occasioni

Non solo un indumento da indossare per la ginnastica, ma un capo da abbinare in tantissimi modi e occasioni dal momento che è particolarmente versatile. Un capo come il body permette sicuramente di adattarlo a ogni look scegliendo tra modelli che siano adatti al proprio fisico. Una panoramica dei migliori modelli e degli abbinamenti maggiormente indicati.

Body

Sono capi che solitamente si tende ad associare e collegare al mondo della biancheria intima, ma in realtà i body, con il tempo, si sono trasformati diventando non solo indumento da indossare per la danza o attività sportiva, ma molto di più. Sono diventati capi versatili che è possibile indossare in tantissimi modi.

Inoltre, la loro versatilità si è talmente ampliata con il tempo, al punto da indossarli sia durante il giorno che la sera con qualsiasi tipo di look e outfit. Si possono poi abbinare per tante occasioni e look formali e non solo. Si tratta di un capo di abbigliamento particolarmente aderente da scegliere attentamente in base al proprio fisico.

I body hanno il compito di avvolgere ed esaltare le forme del fisico della donna, anche se dipende dal modello. Non devono né stringere né appiattire eccessivamente, ma è fondamentale optare per dei capi che siano adatti al proprio fisico che permettano di sentirsi a proprio agio ogni qualvolta li si indossa.

A seconda del proprio fisico, vi è il body adatto. Chi ha un seno piccolo dovrebbe optare per un modello che abbia la coppia interna saagomata, mentre coloro che hanno un décolleté importante devono puntare su qualcosa che non sia troppo aderente da abbinare a una giacca o cardigan comodo per un look vincente.

Body: tipologie

Non è facile scegliere i body da indossare dal momento che ne esistono di tantissimi modelli. Si va da tipologie smanicate, quindi senza maniche, passando poi a quelli usati come sotto giacche oppure ad altri da indossare durante la stagione estiva. Si trovano anche modelli con la spallina fine o più larga a seconda del periodo.

Le versioni con le maniche che possono essere più o meno lunghe sono indicate per ogni periodo dell’anno. Sono a tinta unita, quindi in colori come il bianco o il nero particolarmente seducenti o con diverse fantasie, magari con decorazioni e pizzi vari. Hanno poi degli scolli sia davanti che sul retro in modo da soddisfare le esigenze e preferenze di ogni donna.

Per esempio, è possibile trovare in commercio dei body che siano semplici e monocolori, quindi nelle tonalità del bianco o del nero che si adattano molto bene a un abbigliamento composto da shorts in denim adatto per camminare sulla spiaggia oppure è possibile abbinarli con la camicia aperta da indossare quando le giornate sono ancora calde.

I modelli sgambati si adattano a sandali o in abbinamento con zoccoli, un modello molto sensuale e sexy al tempo stesso. I modelli monospalla o con scollatura a V oppure con colletto che si adattano molto bene a ogni circostanza, magari con una camicia.

Body: dove ordinare

Un capo di abbigliamento disponibile in vari prezzi e offerte sul noto e-commerce dove cliccando la foto si visualizzano le caratteristiche. Qui sotto una classifica dei tre migliori body scelti tra i più seducenti e voluti dalle consumatrici dell’e-commerce con una descrizione dei vari articoli.

1)NBBNYJ body donna elegante

Un modello dallo stile vintage a manica corta molto sexy e sensuale per via del pizzo e della scollatura a V. Realizzato in tessuti quali poliestere e spandex. Un modello con chiusura a cerniera posizionata nel retro e con bottoni nella parte inferiore. Disponibile nei colori nero, verde, azzurro e rosso da abbinare a pantaloni e tacchi.

2)FFWTPY body donna

Un body dalla spalla tagliata molto sexy realizzato in tessuto morbido, traspirante e leggero con chiusure a scatto che lo rendono facile da indossare. Il taglio sulle spalle dona un look ancora più sensuale. Adatto per essere indossato con jeans, pantaloncini, ecc. Indicato per ogni tipo di occasione, di colore nero.

3)Room Tour body donna a maniche corte

Un body che si distingue dai precedenti per uno scollo rotondo e con maniche, in viscosa ed elastan, molto morbido e leggero. Ha una chiusura a bottone. Garantisce una figura snella permettendo di coprire le curve. Si abbina a cappotti, maglioni, ecc. SI trova nei colori del nero, blu, marrone, verde, ecc.

