Nuovo direttore creativo per Blumarine, si tratta di Walter Chiapponi. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Blumarine, chi è il nuovo direttore creativo Walter Chiapponi

Anche Blumarine, come alte importanti case di moda, ha cambiato il proprio direttore creativo. Per il dopo Nicola Brognano, è stato scelto Walter Chiapponi. Il marchio carpigiano Blumarine ha quindi un nuovo creative director. Walter Chiapponi è un designer esperto, per cinque anni è stato infatti sotto l’etichetta di Tod’s. Nato a Milano, Walter si è laureato presso l’Istituto Europeo di Design per poi debuttare nel mondo della moda nel 1990, presso Alessandro dell’Acqua. Dopo di che Walter Chiapponi ha collaborato con alcuni dei marchi più importanti, tra i quali Givenchy, Gucci, Valentino, Miu Miu, Bottega Veneta e in ultimo Tod’s. Lo scorso mese di novembre, durante la Milano Fashion Week, Chiapponi aveva presentato la sua ultima collezione per Tod’s, mentre a febbraio del 2024 presenterà invece la sua prima collezione per Blumarine in occasione della Settimana della Moda a Milano.

Walter Chiapponi, le sue prime parole come direttore creativo di Blumarine

Come abbiamo appena visto, il milanese Walter Chiapponi è il nuovo direttore creativo di Blumarine. Dopo Chloé con Chemena Kamali, Moschino con Davide Renne e Alexander McQueen con Séan McGirr, anche Blumarine ha quindi un nuovo direttore creativo. Marco Marchi, l’amministratore delegato di Eccellenze Italiane, che è la holding che detiene la proprietà del marchio Blumarine, ha così commentato l’arrivo di Chiapponi: “sono sicuro che Walter Chiapponi, con il suo riconosciuto talento a livello internazionale e la profonda sensibilità stilistica che lo contraddistingue, saprà dare nuova energia a Blumarine mostrandosi al tempo stesso rispettoso dello straordinario heritage del brand. Sono orgoglioso si poter scrivere insieme a Walter un nuovo e significativo capitolo.” La scelta di Chiapponi è data dalla volontà di rinnovare la casa di moda per riuscire a riportarla sotto i riflettori e farla conoscere anche ai più giovani. L’obiettivo è quindi quello di trasformare un brand in una Maison, proprio come Chiapponi è riuscito a fare con Tod’s. Queste sono state le prime parole del nuovo direttore creativo di Blumarine Walter Chiapponi: “sono lieti di essere stato nominato direttore creativo di un iconico brand italiano che ha delineato nel tempo un concetto di femminilità all’insegna della leggerezza e della creatività. Poter contribuire alla costruzione di una nuova fase è per me l’opportunità di abbracciare nuovi orizzonti, emozionanti e significativi, espandere la mia visione e restituire senso all’espressività artistica.” Non resta quindi che aspettare il prossimo mese di febbraio durante la Settimana della Moda a Milano per vedere la prima collezione di Walter Chiapponi. Dopo l’ottimo lavoro svolto da Tod’s, ci si aspetta che anche a Blumarine Walter Chiapponi riesca a lasciare la propria impronta e a portare in alto questo brand carpigiano.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Sciarpe, le tendenze Autunno Inverno 2023/24: la maxi guida per scegliere l’accessorio

Come abbinare i colori trend Autunno 2023 e come si portano secondo lo street style