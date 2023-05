Black Knight 2: quando esce?

Black Knight è una nuova serie tv sudcoreana che ha fatto da poco il suo debutto su Nerflix. Una serie tv di sei episodi che si ispira al manga Delivery Knight di Lee Yoon-gyun. Ci sarà una seconda stagione?

Black Knight 2: ci sarà?



Black Knight ha appena fatto il suo debutto su Netflix, con sei nuovi episodi che hanno adattato per il piccolo schermo uno dei manga più conosciuti e amati della cultura sudcoreana, Delivery Knight, di Lee Yoon-gyun. La prima stagione di questa serie tv sudcoreana, post-apocalittica, è stata rilasciata sul catalogo della piattaforma di streaming da pochissimo tempo, ma tanti fan si stanno chiedendo se ci sarà un secondo capitolo oppure no. Netflix ha davvero previsto un continuo per questa serie tv? I telespettatori sembrano apprezzare molto questo viaggio in un futuro distopico dove l’1% della popolazione sopravvissuta è costretta a vivere con delle maschere anti-gas dopo che il mondo è stato completamente distrutto dall’inquinamento dell’aria.

Per il momento non ci sono ancora notizie certe su un eventuale rinnovo di Black Knight per una seconda stagione. La serie tv è uscita da poco tempo e bisogna attendere i dati delle visualizzazioni. Per le nuove serie tv Netflix bisogna sempre aspettare almeno i 28 giorni dalla data di debutto per riuscire a capire come è stata accolta una serie e se vale realmente la pena di iniziare a pensare ad un capitolo successivo. Per quanto riguarda Black Knight, considerato il suo finale abbastanza esaustivo, si potrebbe pensare che non ci sarà un rinnovo e che al di là di questa prima stagione non ci sia realmente bisogno di portare avanti la storia. Bisogna, però, sottolineare che le strade possibili da percorrere per un’eventuale seconda stagione di Black Knight potrebbero essere tante e anche molto interessanti. Ovviamente la parola ufficiale spetta a Netflix, che se lo reputerà opportuno darà sicuramente il suo annuncio ufficiale. Se la serie dovesse essere riconfermata, potrebbe debuttare sulla piattaforma di streaming tra il 2024 e il 2025.

Black Knight: la trama di un’ipotetica seconda stagione



La storia raccontata nel primo capitolo di Black Knight è quella di un mondo che è stato completamente distrutto a causa dell’inquinamento, dove solo l’1% della popolazione è riuscito a sopravvivere. I pochi superstiti sono stati costretti a restare chiusi in casa, potendo uscire solo in rarissime occasioni e indossando maschere anti-gas per evitare di respirare il veleno presente nell’aria e morire. Per poter continuare a sopravvivere, gli ultimi uomini rimasti sulla terra hanno bisogno di quelli che vengono chiamati “cavalieri delle consegne”. Tra di loro c’è anche il leggendario 5-8, un uomo dalle incredibili capacità di combattimento. Quando un uomo rifugiato che sogna di essere uno dei cavalieri incontrerà Sa-wol, la sua vita cambierà per sempre. Una storia che sembra concludersi con la prima stagione, ma che in realtà può aver lasciato aperte altre strade da percorrere in caso di rinnovo. Si potrebbe tornare in questo mondo distopico e inquietante, dove tutto è stato distrutto.