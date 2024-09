Nelle ultime ore, due nomi hanno catturato l’attenzione del web: Billie Eilish e Kamala Harris. Ma cosa unisce una star della musica e una leader politica? Te lo sveliamo noi!

Billie Eilish sostiene Kamala Harris

Billie Eilish, la giovane cantautrice che ha conquistato il mondo con il suo stile inconfondibile e le sue canzoni profonde, è recentemente scesa in campo per sostenere Kamala Harris, la candidata democratica alle prossime elezioni presidenziali americane. In un video condiviso su Instagram con il fratello Finneas, produttore e cantautore, ha esortato i suoi fan a votare, dichiarando: “Votate come se la vostra vita dipendesse da questo, perché è così“. Durante il National Voter Registration Day, Finneas ha invitato i follower a controllare il proprio status elettorale e a votare in anticipo. Billie ha aggiunto: “Votiamo per Kamala Harris e Tim Walz perché stanno combattendo per proteggere la nostra libertà riproduttiva, il nostro pianeta e la nostra democrazia“. Con un messaggio chiaro e potente, ha messo in guardia contro gli estremisti che minacciano le libertà e il futuro della società.

Tutte le celebrità unite per Kamala Harris

Billie Eilish non è l’unica celebrità a schierarsi al fianco di Kamala Harris. Anche George Clooney ha espresso il suo entusiasmo per la candidatura della leader politica, sostenendo che è pronta a prendere il testimone. Altri artisti, come John Legend, hanno dichiarato il loro supporto, sottolineando che “è pronta per questa sfida”. Charli XCX ha condiviso un messaggio su X, mentre Cardi B ha apertamente dichiarato che Harris dovrebbe essere la candidata per le elezioni del 2024. Anche Olivia Rodrigo ha partecipato, condividendo un video in cui Harris parlava del diritto all’aborto. Harris, attuale vicepresidente, ha infatti dimostrato di essere una figura di spicco nella lotta per i diritti civili e sociali, guadagnandosi il rispetto e l’ammirazione di molti.

Celebrità come Barbra Streisand e Jamie Lee Curtis hanno anch’esse offerto il loro sostegno, evidenziando il ruolo cruciale della Harris nel continuare il lavoro di Joe Biden. La campagna elettorale di Harris si concentra su temi cruciali come la giustizia sociale, la lotta al cambiamento climatico e la protezione dei diritti delle donne. La loro piattaforma mira a creare un futuro più equo e sostenibile, affrontando ogni sfida con determinazione e competenza. Spike Lee ha addirittura descritto la Harris come una “sorella” pronta a salvarci. Con un così ampio schieramento di volti noti, il messaggio di Billie Eilish e dei suoi colleghi non lascia spazio ad alcun dubbio: il voto è fondamentale per il nostro futuro.