Da sempre gelosissima della sua vita privata, Bebe Vio è stata pizzicata in compagnia del nuovo fidanzato. Si tratta di Gianmarco Viscio, giocatore di calcio a otto. Le immagini pubblicate dal settimanale Chi mostrano una coppia affiatata.

Bebe Vio e Gianmarco Viscio pizzicati insieme

Il settimanale Chi ha pizzicato Bebe Vio in compagnia di quello che sembra a tutti gli effetti il suo fidanzato. Il fortunato risponde al nome di Gianmarco Viscio, ha trent’anni ed è un giocatore dilettante di calcio a otto. La rivista di Alfonso Signorini ha immortalato la coppia mentre si scambia baci passionali, durante una cena romantica al The First Musica, locale con terrazza che affaccia sul Tevere.

Bebe e Gianmarco: cena romantica, poi a casa

Bebe Vio e Gianmarco appaiono sereni, mentre si concedono un’apericena. La 25enne, anche se non appare mai in pubblico in dolce compagnia, sembra a suo agio, tanto che lo guarda con aria sognante e non si sottrae ai suoi abbracci. Dopo l’appuntamento romantico, Viscio accompagna la sportiva a casa e, dopo un “lungo sguardo“, si salutano. Al momento, è bene sottolinearlo, né Bebe e né tantomeno il calciatore hanno confermato o smentito il gossip.

Le foto, però, parlano chiaro.

Chi è Gianmarco Viscio?

Non abbiamo molte informazioni in merito al nuovo fidanzato di Bebe Vio. Sappiamo che Gianmarco ha 30 anni ed è un giocatore dilettante di calcio a otto. Fino allo scorso anno, ha militato con la squadra di serie B George Best Team, nel ruolo di difensore. Al momento, sembra che non ci siano profili social a lui intestati.