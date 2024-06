Quando esce in Italia il quarto capitolo della saga di “Bad Boys“, ovvero “Bad Boys 4 – Ride or Die“? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Bad Boys 4: cast e quando esce in Italia

Ci siamo, i tanti fan della saga di “Bad Boys” potranno a breve andare al cinema a vedere il quarto capitolo della saga, dal titolo “Bad Boys 4 – Ride or Die”. Il film, scritto da Chris Bremner e diretto da Adil Er Arbi e Bilall Fallah, uscirà in tutti i cinema italiani il prossimo 13 di giugno. Pensate che fino ad adesso, l’intera saga ha ottenuto un guadagno complessivo di ben 840,7 milioni di dollari a livello globale. Ma, chi farà parte del cast di questo quarto capitolo di “Bad Boys”? Anche in questo nuovo capitolo non possono mancare i due poliziotti di Miami Mike Lowrey e Marcus Burnett, da sempre impegnati contro il traffico di droga in città. A interpretare Mike troviamo sempre l’attore statunitense Will Smith, che abbiamo visto recitare in tantissimi film diversi. Recentemente Will Smith ha anche vinto il Premio Oscar come miglior attore per la sua interpretazione in “Una famiglia vincente – King Richard“, dove vestiva i panni del padre delle campionesse di tennis Serena e Venus Williams. Nei panni di Marcus troviamo sempre l’attore e regista statunitense Martin Lawrence. Anche lui lo abbiamo visto recitare in tanti film, quali per esempio “La linea sottile tra odio e amore”, “Un allenatore in palla”, “In viaggio per il college” e “Big Mama – Tale padre, tale figlio”. Nel cast di “Bad Boys 4” ci sarà anche l’attrice e cantante statunitense Vanessa Hudgens, che ricoprirà ancora il ruolo di Kelly, esperta di armi. Ci saranno anche Alexander Ludwig e Paula Nunez, mentre tra le new entry abbiamo Saul Rhea Seehorn, Eric Dane e Ioan Gruffudd. La moglie di Marcus infine non sarà più interpretata da Theresa Handle, ma il suo posto sarà preso da Tasha Smith.

Bad Boys 4: la trama del film

Come abbiamo appena visto, ancora qualche giorno e uscirà al cinema il nuovo capitolo della saga di “Bad Boys”, “Bad Boys 4 – Ride or Die“, che vedrà sempre protagonista l’attore Will Smith. Ma, cosa accadrà in questo quarto capitolo? Il regista El Arbi ha rivelato che in questo quarto film ci sarà più commedia, dopo che il terzo era invece molto più drammatico. Lo scopo del film è quello di far ridere e divertire la gente in sala. Ma ecco cosa si legge nelle sinossi del film: “quest’estate i Bad Boys più amati del mondo tornano con il loro iconico mix di azione e ironia sfrenata, ma questa volta con un colpo di scena: i due fuoriclasse di Miami sono ora i ricercati”. Insomma, non resta che attendere il 13 giugno per poter andare al cinema e vedere il quarto capitolo della saga!

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Kinds of Kindness, il nuovo film di Yorgos Lanthimos: significato e trama

Ricchi a tutti i costi, il nuovo film Netflix: trama, uscita e dove vederlo