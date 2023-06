Morgan torna a X-Factor 2023 dopo 9 anni di assenza. Tante le volte in cui il giudice ha perso il controllo, ma l'attesa è alta

La notizia ha fatto il giro del web in pochissimo tempo. Pare che Morgan ritornerà ufficialmente sul tavolo dei giudici di X-Factor dopo ben 9 anni di assenza. La nuova edizione del noto talent show musicale lo rivedrà seduto al tavolo dei giudici e l’emozione è già salita alle stelle.

Ormai è ufficiale: Marco Castoldi, in arte Morgan, tornerà a sedersi al tavolo dei giudici della nuova edizione di X-Factor 2023, in arrivo nel mese di settembre.

Dopo un’assenza durata 9 lunghi anni, il cantante dei Bluvertigo ha deciso di tornare e di riprendere il suo vecchio ruolo, quello di giudice musicale. Se bene ricordate, il cantante ha partecipato a sette edizioni del talent tra il 2008 e il 2014 e ne ha vinte ben cinque. Durante l’ultima edizione di X-Factor, nel 2022, Morgan era nuovamente salito su quel palco ma in veste di ospite: in quell’occasione aveva cantato due suoi brani, Altrove e La crisi, entrambe dei Bluvertigo.

La storia di Morgan a X-Factor è stata anche piuttosto turbolenta. Personalità forte, eccentrica, spesso fuori dalle righe, la presenza del giudice al talent ha più volte creato attimi di tensione. Le volte in cui il giudice ha perso il controllo sono numerose: si pensi infatti alle varie litigate in diretta, alle sfuriate, alle polemiche con gli altri giudici e scene epiche nella storia del programma. Dopo sette anni in qualità di giudice, Morgan nel 2014 decide di lasciare il programma ormai saturo, evidentemente, del modus operandi del talent:

X-Factor sembra un organismo che sta implodendo, che si autofagocita. È molto interessante il fatto che crei sé stesso, e si nutra di ciò che crea, già avevo questa sensazione un po’ inquietante quando vedevo che venivano come grandi ospiti quelli che nella stagione precedente erano dei concorrenti.

Pare però che il 2023 rappresenterà per lui un grande ritorno, liti e perdite di controllo a parte. Come quella avvenuta con Fedez, con tanto di frecciate riguardo il cachet percepito e “gare” di livello. Negli anni in cui Morgan è stato giudice a X-Factor è riuscito persino a litigare con il pubblico, rispondendo ai vari fischi alzandosi in piedi facendo il dito medio. Insomma, una personalità da tenere a bada, ma una personalità che al programma ha sempre dato molto, oltre alle litigate.

Morgan torna a X Factor 2023: la giuria della nuova edizione

L’edizione di X-Factor 2023 partirà a settembre e la notizia del grande ritorno di Morgan come giudice ha già conquistato i fan del programma. Accanto al cantautore, però, ci saranno anche Fedez e Ambra Angiolini, mentre per Dargen D’Amico rimangono ancora diversi dubbi. A condurre l’edizione di nuovo Francesca Michelin, al suo secondo mandato in veste di conduttrice.

L’attesa si sta già facendo sentire e sono già diverse le domande riguardo a ciò che accadrà: Fedez e Morgan litigheranno di nuovo? Morgan sarà sempre lo stesso o metterà da parte le discussioni e le sfuriate in diretta? Non ci resta che attendere l’inizio del programma per scoprirlo.