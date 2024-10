Angelina Mango costretta ad annullare il tour per problemi di salute. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Angelina Mango: tour annullato

Angelina Mango, vincitrice dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano “La noia”, ha annunciato di dover annullare il tour a causa di problemi di salute. Angelina infatti è stata colpita recentemente da una rinofaringite acuta. Il tour era partito lo scorso 11 di ottobre e in tutto erano previsti 11 appuntamenti, tutti sold out. Con una lettera indirizzata ai fan, la figlia di Pino Mango e Laura Valente ha annunciato l’annullamento del tour. Ma ecco le parole di Angelina Mango: “23 ottobre 2024: Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto. Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni, ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore. Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le ultime date per via della mia voce, che non sono ancora riuscita a recuperare e ora è il momento di ascoltarmi.”

Angelina Mango e il bisogno di prendersi cura di sé

Come abbiamo appena visto, Angelina Mango è stata costretta ad annullare il suo tour, con tutte le date sold out, a causa di problemi di salute. Con una lettera, pubblicata poi sul suo profilo ufficiale di Instagram, la giovane cantante ha voluto spiegare i motivi dell’annullamento ai suoi fan, soffermandosi sul fatto che ha bisogno di fermarsi e prendersi cura di se stessa: “devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce ma anche quella di tutti voi. per questo insieme al mio team ho deciso che per ora non posso continuare i miei live. Vi amo tantissimo e vi ringrazio già per l’affetto che so che riceverò in questi giorni. Vi amo!”

Era un momento magico quello che stava vivendo Angelina Mango che, dopo la vittoria al Festival di Sanremo lo scorso mese di febbraio, ha ottenuto un successo dietro l’altro, basta dire che il suo primo album di inediti, dal titolo “Poké melodrama”, ha collezionato ben 11 dischi di platino, 5 dischi d’oro e oltre 841 milioni di streaming. Angelina è stata anche protagonista dell’Eurovision Song Contest, a cui ha partecipato per aver vinto la kermesse sanremese. Adesso la figlia di Pino Mango e Laura Valente si trova costretta ad annullare le restanti date del tour, ovvero le date italiane di Molfetta, Nonantola, Firenze, Padova, Venaria Reale e Milano, e le date europee a Monaco di Baviera, Colonia, Londra, Bruxelles, Francoforte, Parigi, Barcellona e Madrid. Non ci resta che fare un grosso in bocca al lupo di pronta guarigione ad Angelina Mango per poter tornare a cantare come sa fare ed emozionare tante persone in giro per l’Italia e per l’Europa!