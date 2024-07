Angelica Donati, figlia della conduttrice televisiva Milly Carlucci, si è sposata con Fabio Borghese. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Angelica Donati si è sposata: chi è il marito della figlia di Milly Carlucci

Angelica, la figlia della conduttrice Milly Carlucci e Angelo Donati si è sposata ieri, 30 giugno 2024, con il manager Fabio Borghese che lavora nel settore dell’ospitalità di lusso e lifestyle, Fabio Borghese è classe 1965, ha quindi 58 anni, venti in più di Angelica ed è erede della dinasta di Papa Paolo V. E’ figlio del principe Alessandro Borghese e di Fabrizia Citterio e ha una sorella, Alessandra, che fa la giornalista e la scrittrice. Fabio si è laureato in Economia e Commercio presso la Sapienza di Roma, è stato manager di Exxon e Mobile, Enel e, da tre anni e mezzo, è Head of International Expansion di Arsenale Group. Fabio Borghese è anche socio e consigliere del resort Fattoria Medicea. E’ stato sposato con Jacaranda Falck Caracciolo, la nipote di Marella Caracciolo Agnelli, dalla quale ha avuto tre figli: Alessandro, Sofia e India. Oltre al matrimonio con la nipote di Marella Caracciolo Agnelli, Fabio Borghese ha avuto una relazione con Yvonne Sciò e con Claudia Gerini. A inizio anno Fabio Borghese e Angelica Donati sono stai paparazzati mentre passeggiavano insieme per le strade di Roma, per quella che è stata la loro prima apparizione su una rivista di gossip. Da lì sono cominciate a circolare le voci circa un imminente matrimonio, cosa che è appunto avvenuta ieri.

Angelica Donati e il matrimonio con Fabio Borghese

Come abbiamo appena visto, la figlia di Milly Carlucci, Angelica Donati, si è sposata ieri, 30 giugno 2024, con il manager Fabio Borghese. La cerimonia si è svolta in Toscana, presso Villa medicea di Montevettolini, nel comune di Monsummano Terme, in provincia di Pistoia. Non poteva ovviamente mancare alla nozze della figlia la conduttrice Milly Carlucci che ha pubblicato su Instagram una foto dei neo sposi, accompagnata dalle seguenti parole: “Fabio ed Angelica, un mondo di amore e felicità”. La conduttrice del programma televisivo “Ballando con le stelle”, qualche mese fa aveva parlato delle imminenti nozze delle figlia, affermando di essere molto emozionata, e che se in televisione mostra poco la sua emotività, ciò non avrebbe fatto al matrimonio di Angelica. Ma ecco le parole di Milly: “quando mia figlia ha lasciato la nostra casa per andare in Inghilterra è stato un trauma, ho passato settimane di lutto, mi mancava la terra sotto ai piedi. Ora è un momento totalmente gioioso, perché vuol dire che ha trovato la persona giusta, che la sua vita prende una forma diversa e che formerà una famiglia. Ma il pensiero che la tua bambina affronti la vita ti sconvolge, anche se sono tutti sicuri che quello più commosso sarà mio marito!” Non si resta che fare gli auguri ai neo sposi, Angelica e Fabio!

