Manca poco al matrimonio tra Simona Ventura e Giovanni Terzi. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, quando si celebreranno le nozze, la location scelta e chi saranno gli invitati.

Matrimonio Simona Ventura e Giovanni Terzi: dove, quando, invitati

La conduttrice televisiva Simona Ventura e il giornalista e scrittore milanese Giovanni Terzi stanno per sposarsi. La data delle nozze è infatti fissata per il prossimo 6 di luglio. La Ventura ha scelto una location speciale per lei, ovvero il Grand Hotel di Rimini, posto caro a Federico Fellini oltre che essere al centro del film “Amarcord”. E’ inoltre in questo luogo che Simona Ventura e Giovanni Terzi sono soliti organizzare la rassegna letteraria “La Terrazza della Dolce Vita”, che ha sempre grande successo. La cerimonia sarà molto intima, con amici e parenti ma, non è finita qui. Oggi, 26 giugno, si terrà infatti a Milano un mega party pre-nozze, che coinvolgerà tantissimi invitati. Ospite di Antonella Clerici a “E’ quasi mezzogiorno“, Simona ha rivelato che gli invitati saranno sui mille. E’ Enzo Miccio l’organizzatore della festa, di cui non si conosce la location. Tornando al giorno del matrimonio, i futuri sposi stanno anche pensando di organizzare un momento di festa aperto a tutti in piazzale Fellini, con tanto di brindisi assieme ai cittadini di Rimini e ai turisti. Sempre dalla Clerici, Simona Ventura ha anticipato che il suo abito da sposa sarà spettacolare e che non sarà bianco. Infine non sono però mancate le polemiche, in quanto sulla partecipazione di nozze la coppia ha deciso di inserire il codice IBAN, decisione che è stata motivata con “Simona e Giovanni honeymoon“. Questa scelta è stata criticata dai fan, secondo i quali la coppia non avrebbe certo bisogno di ricevere dei soldi come regalo di nozze. Polemiche a parte, ancora una decina di giorni per uno dei matrimoni più attesi di questa estate 2024.

Simona Ventura e Giovanni Terzi: la storia d’amore

Simona Ventura e Giovanni Terzi stanno insieme ormai da tanto tempo, e la loro relazione non pare abbia mai avuto momenti di crisi. E’ stata la stessa conduttrice a raccontare come si sono conosciuti, ovvero a una cena con amici in comune. La loro relazione è iniziata ufficialmente nel 2018, ed ecco che adesso stanno per diventare merito e moglie. E’ con Giovanni che Simona ha ritrovato il sorriso, dopo un periodo difficile. Il giornalista le ha fatto la proposta di matrimonio durante una puntata di “Ballando con le stelle“. La Ventura è già stata sposata una volta, dal 1998 al 2008 è stata infatti la moglie dell’ex calciatore Stefano Bettarini, dal quale ha avuto due figli, Giacomo e Niccolò. Per Terzi invece è il terzo matrimonio, dopo Paola, dalla quale ha avuto Ludovico, e Silvia Fondrieschi, dalla quale ha avuto Giulio Antonio. Non ci resta che fare gli auguri ai futuri sposi!

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

I matrimoni dei vip dell’estate 2024: da Diletta Leotta a Cecilia Rodriguez

Tendenze intimo sposa 2024: le tendenze imperdibili