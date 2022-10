Le anticipazioni della puntata di Amici che andrà in onda il 16 ottobre svelano i risultati delle gare e i nomi degli ospiti in studio.

Domenica 16 ottobre andrà in onda una nuova puntata del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi, con tanti colpi di scena. Ci saranno diverse gare e sfide e anche tanti ospiti in studio.

Amici, anticipazioni del 16 ottobre: i risultati delle gare e gli ospiti

La puntata di Amici che andrà in onda oggi, domenica 16 ottobre 2022, alle ore 14, su Canale 5, è stata registrata mercoledì 12 ottobre. Le anticipazioni hanno rivelato cosa accadrà in studio. Gli ospiti di questa puntata saranno Tananai, Loredana Bertè e Michele Bravi. Loredana Bertè sarà la giudice della gara delle cover tra i cantanti. Gli ultimi in classifica sono Piccolo G e Wax, mentre il vincitore è Aaron. NDG ha ottenuto il secondo posto, seguito da Federica, alla terza posizione.

Piccolo G ha ricevuto un rimprovero da Rudy Zerbi perché vuole scegliere da solo le cover da eseguire. Wax, invece, non ha reagito bene all’ultimo posto in classifica e ha fatto molta fatica a rimanere fermo al proprio posto durante l’intervento della Bertè. Per quanto riguarda le sfide, Niveo ha vinto, grazie alla scelta del giudice Carlo Di Francesco, che ha giudicato anche la sfida di Tommy Dali, che ha vinto.

Rudy Zerbi ha deciso di tenere sospesa la maglia di Tommy, chiedendo a Michele Bravi di prendere una decisione. Tommy ha eseguito Il diario degli errori e ha conquistato il cantante, che gli ha riconsegnato la maglia. La gara degli inediti, giudicata da Merk di Merk & Kremont, è stata vinta da NDG.

Amici, anticipazioni del 16 ottobre: le gare di ballo

Per quanto riguarda il ballo, Asia ha perso la sfida contro Claudia, che ha trascorso una settimana in casetta per decisione di Raimondo Todaro. L’insegnante è stato molto criticato dai suoi colleghi. Asia è rimasta in casetta e il suo futuro verrà deciso dal pubblico tramite televoto. Se Asia dovesse rimanere, per volere dei telespettatori, non sarà più un’allieva di Raimondo Todaro, ma verrà seguita dai professionisti Elena D’Amario e Francesco Porcelluzzi. In futuro altri sfidanti potranno ambire al banco del pubblico e sfidare Asia. Nella gara di ballo, giudicata da Jacopo Tussi, ha vinto Ramon, mentre Gianmarco è arrivato ultimo. Nella gara di improvvisazione giudicata da Elena D’Amario hanno partecipato Samu, Maddalenae Ludovica. Il migliore è stato Samu, che ha vinto la possibilità di esibirsi all’Olimpico con la Parsons Dance Company. Samuel e Maddalena hanno superato i loro compiti assegnati da Alessandra Celentano, che ha rimproverato Rita, dicendole che le sospenderà la maglia se non supererà le sue insicurezze.