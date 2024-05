Anbeta Toromani è un ex ballerina di Amici di Maria De Filippi. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Anbeta Toromani: chi è, marito, altezza, età

Dobbiamo tornare indietro di tanti anni, ovvero al 2002, per ricordare quando la ballerina Anbeta Toromani ha fatto il suo esordio sul piccolo schermo grazie al programma di Maria De Filippi, “Amici“. Anbeta si classificò seconda e, fino al 2012, è stata una presenza fissa del programma. Anbeta Toromani è nata il 2 aprile del 1979 a Tirana, in Albania, ha quindi 45 anni, è del segno zodiacale dell’Ariete ed è alta un metro e settantadue centimetri. Fin da piccola si appassiona al mondo delle discipline artistiche e, all’età di 5 anni, comincia a studiare ginnastica artistica. Per colpa di un infortunio al braccio, lascia ginnastica artistica per studiare danza classica, che si rivelerà poi essere la sua vera grande passione. Anbeta frequenta l’Accademia Nazionale di Danza e, una volta ottenuto il diploma, lascia la famiglia per trasferirsi a Baku, in Azerbaijan, per perfezionarsi ancora di più. Una volta tornata in Albania, diventa ballerina del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Tirana. Dopo poco tempo diventa Prima Ballerina, interpretando la protagonista dei balletti quali “Don Chichiotte”, “Giselle”, Cenerentola”, “Carmen” e “Paquita”. Il suo talento è sempre stato visibile a tutti e, come detto in precedenza, nel 2002 diventa una degli allievi di Amici, classificandosi al secondo posto. Fino al 2012 è rimasta nel cast del programma, per poi decidere di dedicarsi interamente alla carriera di ballerina in giro per il mondo, oltre a insegnare nelle scuole di danza. Nel 2022 è poi tornata ad Amici. Per quanto riguarda la sua vita privata, Anbeta ha conosciuto grazie al lavoro il suo attuale marito, ovvero Alessandro Macario. I due si sono conosciuti al Teatro San Carlo di Napoli perché ricoprivano i ruoli di protagonisti ne “Il lago dei cigni”. Anbeta e Alessandro si sono sposati nel 2009. La coppia non ha figli. Se volete saperne di più su Anbeta, la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha 109mila follower.

Anbeta Toromani: “Kledi mi ha cambiato la vita”

Anbeta Toromani è stata recentemente ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo“, dove si è raccontata, tra danza e vita sentimentale. Anbeta ha rivelato quanto Kledi, Maria De Filippi e Alessandra Celentano, siano stati importanti per la sua vita. Ecco cosa ha detto di Kledi: “è grazie a Kledi se sono qui. Lui mi ha scoperta e io, prima di andare ad Amici, pensavo ‘chi vuole guardare una ragazza sulle punte?'” Anbeta ha parlato anche del marito, Alessandro Macario con cui condivide anche l’amore per la danza e che lui è un uomo molto dolce. Infine ha rivelato di aver preso la cittadinanza italiana, e che è molto orgogliosa di essere sia italiana che albanese.

