Direttamente da TikTok arriva un nuovo trend beauty, ovvero l’utilizzare l’acqua micellare per lavare i capelli ottenendo così una chioma folta e luminosa. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Acqua micellare per lavare i capelli: un nuovo trend da provare!

Solitamente l’acqua micellare la si usa non solo per rimuovere il trucco ma anche per pulire la pelle del viso in profondità, eliminando sporco e cellule morte e regolando anche la produzione di sebo. A quanto pare l’acqua micellare sarebbe perfetta anche per lavare i capelli al fine di renderli più folti e luminosi oltre che pulirli in profondità. Prima di andare a vedere insieme come fare per lavare i capelli usando l’acqua micellare, vediamo nel dettaglio quali sono i benefici del seguire questo trend:

Rimuove lo sporco: l’acqua micellare è in grado di rimuovere lo sporco in profondità, ma allo stesso tempo è molto delicata.

l’acqua micellare è in grado di rimuovere lo sporco in profondità, ma allo stesso tempo è molto delicata. Deterge: l’acqua micellare deterge senza però aggredire ed è per questo che è ottima soprattutto per chi ha i capelli grassi.

l’acqua micellare deterge senza però aggredire ed è per questo che è ottima soprattutto per chi ha i capelli grassi. Regola produzione di sebo: altro aspetto super vantaggioso, l’acqua micellare regola la produzione di sebo mantenendo quindi i capelli più idratati.

Acqua micellare per lavare i capelli: come fare?

Abbiamo appena visto quelli che sono i vantaggi del lavare i capelli utilizzando l’acqua micellare. Andiamo ora a vedere insieme quando essa va applicata sui capelli per lavarli:

Per prima cosa bisogna acquistare uno shampoo micellare ;

; Lo shampoo micellare si usa esattamente come un normale shampoo, ovvero massaggiando una giusta quantità sul cuoio capelluto per poi risciacquare;

sul cuoio capelluto per poi risciacquare; Infine si può applicare balsamo o maschera come siete soliti fare.

Quindi, lavare i capelli con l’acqua micellare è praticamente come lavarli come uno shampoo normale, visto che il procedimento è lo stesso. Inoltre, se per caso avete i capelli sporchi ma non avete il tempo per lavarli, l’acqua micellare può venire in vostro soccorso. Utilizzando infatti l’acqua micellare che si usa per rimuovere il make up si può far tornare a splendere i capelli senza appunto lavarli. Per farlo l’acqua micellare va vaporizzata con uno spruzzino o tamponata con un dischetto di cotone per togliere il sebo in eccesso dai capelli. L’acqua micellare quindi può essere un’alternativa allo shampoo secco anche se comunque meno efficace.

Acqua micellare per lavare i capelli: a chi è consigliata?

Diciamo che l’acqua micellare per lavare i capelli è consigliata in particolare per chi ha i capelli grassi. E’ invece meno adatta a chi a i capelli ricci, mossi, secchi o crespi, perché essi hanno bisogno di molto più nutrimento. Lo shampoo micellare infatti non dà un nutrimento extra alla chioma come invece fanno altri tipi di shampoo. Infine è bene sottolineare che l’acqua micellare è, come abbiamo visto, un ottimo modo per pulire a fondo i capelli ma, come tutte le cose, non bisogna esagerare. Il consiglio è comunque quello di chiedere un parere al vostro parrucchiere di fiducia che saprà dirvi se i vostri capelli sono adatti a essere lavati con l’acqua micellare oppure no.