Quali rimedi naturali usare per depurare l’intestino

Il meccanismo di depurazione del corpo umano è un processo che dipende dal corretto funzionamento di diversi organi, come la pelle, i reni, il fegato e l’intestino. Tuttavia, in alcuni casi può accadere che proprio all’interno dell’intestino finiscano per accumularsi tossine, per esempio a causa dello stress o per colpa di un regime alimentare non adeguato, ma anche come conseguenza dell’inquinamento. Così nel momento in cui la funzionalità dell’intestino viene compromessa a risentirne è il benessere dell’intero organismo. Le condizioni di salute dell’intestino sono fondamentali per poter digerire il cibo e per tanti altri aspetti: il buonumore, le difese immunitarie, la qualità del sonno.

Depurare l’intestino: ecco come si fa

La stasi nell’intestino delle tossine può essere nociva per la salute dell’organismo: questa, dunque, è una situazione che deve essere evitata in tutti i modi. Gli accorgimenti che possono essere adottati a questo scopo sono molteplici, a partire da uno stile di vita salutare basato su un regime alimentare equilibrato che consenta di bere molta acqua e di assumere cereali integrali, verdura e frutta, cioè alimenti che contengono fibre. Grazie a una dieta sana, il transito intestinale si regolarizza, e l’organismo si depura. Fa bene, poi, svolgere attività fisica in maniera regolare, ed eventualmente prevede il ricorso a rimedi naturali che contengono erbe officinali in grado di sfiammare e disintossicare l’intestino.

Erbavoglio e i prodotti per il benessere intestinale

L’Erboristeria Erbavoglio mette a disposizione il proprio negozio online mettendo in vendita una vasta gamma di prodotti che contribuiscono a promuovere il benessere intestinale e che si rivelano preziosi come coadiuvanti quando si hanno problemi di stitichezza, quando si ha a che fare con l’intestino pigro o gonfio o quando si è alle prese con una infiammazione. Il catalogo di Erbavoglio è ricco e sempre aggiornato, per offrire la piena libertà di scelta e opzioni per tutte le esigenze.

Le migliori tisane per l’intestino

Quando si ha la necessità di regolare le funzioni dell’intestino si può ricorrere a tisane ad hoc, realizzate con erbe che svolgono una precisa azione benefica e che contribuiscono a disintossicare. Un esempio può essere individuato nella tisana alla malva, che svolge un’azione lenitiva e al tempo stesso vanta proprietà blandamente lassative, indispensabili per ripulire l’intestino. La tisana al finocchio, invece, consente di agevolare la digestione e permette di sgonfiare la pancia, contrastando le fermentazioni.

Alla scoperta delle erbe depurative

Ci sono molte piante che permettono di purificare l’intestino in maniera naturale, con la loro azione lassativa, lenitiva e protettiva, grazie a cui si favorisce l’espulsione delle sostanze di scarto e si alleviano le tensioni addominali. La manna, in particolare, è una sostanza che richiama acqua all’interno del lume intestinale, così che le feci possano risultare più morbide ed essere evacuate con più facilità. La manna esercita la propria azione in maniera delicata, e di conseguenza può essere assunta anche dalle donne in gravidanza e dai bambini.

Il timo, il tiglio e il finocchio

Il timo svolge un’azione disinfettante, sfiammante e digestiva. Consente di depurare l’intestino dal momento che permette di espellere i residui in fermentazione. Il tiglio, invece, è un antispastico e calmante, grazie a cui l’intestino si rilassa in presenza di dolori che sono causati da una cattiva digestione o di spasmi dovuti allo stress. Meritano di essere citate, poi, le proprietà antisettiche, digestive e carminative del finocchio, che è utile per limitare la formazione di aria nell’intestino combattendo le fermentazioni.

Gli sciroppi

Nel novero dei rimedi naturali a cui si può ricorrere per purificare l’intestino ci sono anche gli sciroppi, studiati e realizzati per promuovere con la massima delicatezza la regolarità intestinale. Gli sciroppi permettono di espellere le sostanze di scarto che si trovano nell’intestino, ed eliminano irritazioni e dolori grazie alla loro capacità di migliorare la regolarità intestinale. Possono essere assunti anche dai bambini che hanno la necessità di recuperare una funzionalità digestiva adeguata. Infine, è bene menzionare gli integratori alimentari, che sono disponibili in forma liquida, in capsule o in compresse. Essi sono a base di erbe lassative, digestive o depurative; sgonfiano l’intestino, permettono di ridurre le infiammazioni e combattono la stitichezza, favorendo l’espulsione di tossine e altre sostanze dannose per il nostro organismo.