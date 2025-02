BIOGENA condivide i migliori alleati per il benessere sessuale maschile e femminile, spiegando come vitamine, minerali ed estratti naturali possono contribuire al miglioramento della libido, aumentare i livelli di energia e supportare la fertilità

Febbraio è il mese dell’amore in ogni sua forma: non solo quello condiviso in coppia, ma anche quello verso sé stessi e il proprio benessere, compreso quello più intimo.

Il benessere sessuale, spesso sottovalutato e messo in secondo piano, è infatti una componente essenziale dell’equilibrio generale dell’organismo, tanto quanto una corretta alimentazione e uno stile di vita sano. Per questo, BIOGENA, azienda specializzata nello sviluppo di integratori di micronutrienti di alta qualità per la cura del corpo a 360 gradi, vuole sfatare il tabù che spesso circonda il tema, sottolineando l’importanza di un approccio globale e consapevole alla salute sessuale, soprattutto in un mondo in cui fattori fisici, ambientali e psicologici possono mettere a dura prova la sfera intima.

Che si tratti di migliorare la libido, ottimizzare la fertilità o aumentare i livelli di energia, BIOGENA condivide gli ingredienti naturali e i micronutrienti riconosciuti come potenti alleati del benessere sessuale di ogni individuo.

Vitamine B6, B12 e C: energia, fertilità e libido

Le vitamine B6, B12 e C svolgono un ruolo fondamentale quando si tratta di prendersi cura di benessere sessuale, fertilità e libido. La vitamina B6 è essenziale per sostenere il sistema immunitario e per la regolazione degli ormoni sessuali, poiché contribuisce alla sintesi della serotonina e della dopamina, neurotrasmettitori che influenzano il desiderio e l’umore. La vitamina B12, invece, supporta la salute dei nervi e la produzione di globuli rossi, migliorando la circolazione sanguigna, essenziale per una corretta funzione erettile e per la vitalità degli spermatozoi. La vitamina C, infine, protegge le cellule spermatiche dallo stress ossidativo, migliora la motilità degli spermatozoi e stimola la produzione di ossido nitrico, favorendo la vasodilatazione e migliorando l’afflusso di sangue ai genitali, con effetti positivi sulla libido e sulla risposta sessuale.

Zinco, iodio e selenio: fertilità e funzione ormonale

Oligoelementi come zinco, iodio e selenio sono essenziali per il benessere sessuale e riproduttivo, sia femminile che maschile. Lo zinco, per esempio, negli uomini contribuisce alla produzione di testosterone e migliora la qualità dello sperma, aumentando il numero e la motilità degli spermatozoi. Nelle donne è invece essenziale per supportare la maturazione degli ovociti, per regolarizzare l’ovulazione e il ciclo mestruale e sostenere il sistema immunitario. Lo iodio è invece cruciale per il corretto funzionamento della tiroide, che regola il metabolismo e la sintesi degli ormoni, influenzando direttamente la fertilità. Il selenio, infine, negli uomini protegge il DNA degli spermatozoi dallo stress ossidativo, favorendo una migliore qualità del liquido seminale, e nelle donne sostiene la funzione ovarica. Per chi è alla ricerca di una gravidanza e vuole integrare questi micronutrienti c’è Nutrifem® Mamma Mia di BIOGENA, a base di vitamine, sali minerali, oligoelementi e acidi grassi omega-3.

Estratto di damiana: afrodisiaco naturale e tonico sessuale

La damiana (Turnera diffusa) è una pianta nota per le sue proprietà afrodisiache e tonificanti e che, grazie all’azione sul sistema nervoso centrale, promuove il rilassamento e riduce lo stress, favorendo il desiderio sessuale. Inoltre, stimola una migliore ossigenazione dei tessuti e un aumento della circolazione sanguigna nei genitali, contribuendo così anche al miglioramento della funzione erettile e dell’eccitazione. Per prendersi cura del proprio benessere sessuale integrando l’estratto di damiana nella propria quotidianità c’è JUNO®, l’integratore di BIOGENA ricco di zinco, vitamine e altri estratti vegetali amici della fertilità e della libido femminile.

Estratto di corteccia di pino marittimo: circolazione e funzione erettile

L’estratto di corteccia di pino marittimo (Pinus pinaster) è noto per la sua capacità di ridurre lo stress ossidativo, proteggendo le cellule riproduttive e migliorando la fertilità. Il segreto è nella ricca concentrazione di proantocianidine, potenti antiossidanti che contribuiscono inoltre al normale flusso sanguigno favorendo la produzione di ossido nitrico, un composto chiave per la vasodilatazione e l’apporto di sangue ai genitali, che migliora la funzione erettile negli uomini e aumenta la risposta sessuale nelle donne. Anche questo estratto è tra i numerosi ingredienti di JUNO®.

Estratti di maca, ginseng e guaranà: energia e libido

La maca è una radice tipica del Perù conosciuta per il suo effetto adattogeno ed energizzante e per la sua capacità di stimolare la libido sia negli uomini che nelle donne, migliorando inoltre la resistenza fisica e la qualità dello sperma. Non solo, è utile anche per contrastare la disfunzione erettile e i cali di desiderio dovuti a stress o affaticamento, ponendosi quindi come una potente alleata per il benessere sessuale. A lei si affiancano il ginseng, uno dei più potenti stimolanti naturali, noto per migliorare la funzione erettile e la resistenza sessuale grazie al suo effetto sulla produzione di ossido nitrico, e il guaranà che, ricco di caffeina e altri composti bioattivi, aumenta l’energia e riduce la fatica mentale e fisica, migliorando le prestazioni sessuali e facendo crescere il desiderio. Per integrarli nella propria quotidianità c’è Maca Energy, l’integratore che combina maca, guaranà, ginseng e altri estratti vegetali di alta qualità ideali per la vitalità fisica e mentale, l’energia e lo slancio.

Zafferano: da spezia ad afrodisiaco

Lo zafferano (Crocus sativus), noto soprattutto per il suo aroma ma anche per le sue proprietà antiossidanti e neuroprotettive, è un potente stimolante sessuale naturale. Può infatti migliorare la libido, l’umore e la funzione erettile, riducendo al contempo i sintomi di disfunzioni sessuali legate allo stress o ad altri disturbi di natura psicologica. Grazie ai suoi composti attivi, come la crocina e il safranale, favorisce inoltre il rilassamento e migliora la sensibilità agli stimoli sessuali. Ecco perché anche lo zafferano è incluso in JUNO®, che, con un dosaggio scientificamente testato e una combinazione mirata di ingredienti per la fertilità, la libido e il benessere, offre alle donne il massimo supporto per la loro sessualità.

E per chi è alla ricerca di una consulenza personalizzata c’è My Biogena Coach, l’applicazione, disponibile per iOS e Android, che permette di chattare e chiedere consiglio in tempo reale agli esperti BIOGENA, così da scegliere gli integratori più adatti ai propri bisogni e alle proprie abitudini.

Chi è BIOGENA

BIOGENA, fondata nel 2006 dal Dottor Albert Schmidbauer, è un’azienda austriaca specializzata in salute e benessere e nello sviluppo di integratori di micronutrienti di alta qualità e uno dei pochi produttori in Europa di sostanze pure (senza coloranti artificiali, esaltatori di sapidità, rivestimenti o agenti distaccanti). Partner affidabile nel campo della salute e del benessere, con una filiera interamente austriaca, dallo sviluppo del prodotto alla spedizione, BIOGENA offre prodotti caratterizzati da materie prime di alta qualità, controlli rigorosi e un intenso lavoro di ricerca svolto dal team scientifico, uno dei più grandi del settore. La gamma completa BIOGENA comprende oltre 260 integratori contenenti vitamine, minerali, oligoelementi e altri nutrienti vitali in formulazioni basate su evidenze scientifiche. I prodotti sono disponibili in tutto il mondo presso medici e terapisti, nei 25 attuali BIOGENA-Stores & Labs e nel webshop BIOGENA. Oltre alla sua gamma di prodotti, BIOGENA offre una varietà di servizi progettati per supportare i percorsi di salute individuali. Tra questi i programmi di formazione e istruzione specializzati della BIOGENA ACADEMY, nonché servizi personalizzati in Biohacking & Longevità, Gestione dell’Osteoporosi e Diagnostica BIOGENA. Con queste offerte, BIOGENA mira a dare alle persone gli strumenti per raggiungere una salute e un benessere ottimali, grazie a soluzioni scientificamente fondate e alla guida di esperti.

