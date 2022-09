La nota coppia d’arte Al Bano e Romina Power ha anche un figlio maschio, l’unico. Il suo nome è Yari Carrisi Power e ha ereditato dai genitori la forte passione per la musica.

Scopriamo un po’ più nel dettaglio il suo profilo, tra racconti di vita e carriera.

Yari Carrisi Power: chi è il figlio maschio di Al Bano e Romina Power

Yari Carrisi Power è nato il 21 aprile 1973 e attualmente ha 49 anni. I suoi genitori sono niente meno che Romina Power e Al Bano e ha anche tre sorelle: Ylenia, misteriosamente scomparsa nel 1993, Cristel e Romina Junior.

La famiglia Carrisi è però una famiglia allargata e oltre ai tre fratelli nati dalla coppia di cantanti, compaiono anche i due figli anti dall’amore tra Al Bano e Loredana Lecciso: Jasmine e Albano Junior.

Già da adolescente Yari Carrisi ha mostrato una forte propensione alla musica, probabilmente ereditato la passione dagli stessi genitori. Ha cominciato a suonare la chitarra e a comporre molto presto, alimentando quotidianamente il suo naturale e unico talento musicale.

La passione per la musica lo porta anche a scrivere diverse canzoni dedicate al padre e a collaborare anche con importanti artisti del panorama musicale italiano, come Jovanotti. In realtà, però, Yari Carrisi non nutre il desiderio di scalare la montagna del successo; pare infatti che il “diventare famoso” non gli appartenga.

La passione della meditazione e dello yoga

Yari Carrisi ha cambiato approccio alla vita e da qualche tempo si dedica alla meditazione e alla pratica dello yoga. Il suo mondo, fatto di musica, di cinema, di incredibili viaggi, di meditazione e di spiritualità, portano Yari Carrisi a vivere nuove esperienze e a condividerle con le persone.

Sapevate che si dedica alla realizzazione di veri e propri pellegrinaggi? L’ultimo pellegrinaggio di Yari Carrisi è avvenuto nell’agosto 2022, partendo proprio da Cellino San Marco, la sua casa natia, a fianco del grande maestro Swami Sachidanad, giunto in terra pugliese da Rishikesh, in India, per vivere due giorni di corsi di yoga e di lezioni di filosofia immersi nel bosco. Un lato nuovo della personalità di Yari Carrisi, sostenuto sempre dalla madre Romina Power, presenza immancabile e portatrice di una luce unica a tutto il gruppo.

La vita privata di Yari Carrisi

Il figlio di Al Bano e Romina Power è sempre stato molto riservato sulle questioni private personali. Tuttavia, sappiamo che Carrisi ha avuto una storia con Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, conosciuta nel 2015 durante le registrazioni di Pechino Express. Naike Rivelli era anche rimasta incinta di Yari Carrisi, ma purtroppo, come è stato rivelato molto tempo dopo, la donna aveva subito un aborto spontaneo. Due anni dopo, nel 2017, l’amore tra i due si conclude.

Nel 2020, però, Yari Carrisi ha annunciato il suo fidanzamento con Thea Crudi, classe 1988 e originaria di Cattolica, in Emilia Romagna, si definisce “cantante olistica” e una spiritual artist multidimensionale.

Yari Carrisi è molto attivo anche sui social; il suo profilo Instagram conta più di 41 mila follower ed è solito pubblicare contenuti dedicati alla meditazione, allo yoga e a stralci di vita privata.