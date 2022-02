Morgan contro Mahmood e Blanco: “Cos’è sta roba?”

Morgan si è scagliato contro Blanco e Mahmood, vincitori del Festival di Sanremo 2022, e non ha mancato di scagliare alcune frecciatine contro Amadeus, direttore artistico di questa edizione.

Morgan contro Blanco e Mahmood

Nel corso della trasmissione Let’s spend the night together di Red Ronnie, Morgan ha ironizzato contro alcuni dei volti di Sanremo 2022, a partire da Amadeus e i due vincitori di questa edizione, Mahmood e Blanco.

“È giusto che vincano loro perché sennò non sarebbe un Festival di me**a”, ha dichiarato il frontman dei Bluvertigo, e ancora:

“Ma sono convinti o ridono dentro quando cantano in questo modo? Sono delle caricature” attacca ancora il cantante, che poi prende di mira Mahmood: “Ma che stai male? Comincia a cantare, non a fare i versi”. Nei confronti di Amadeus Morgan ha invece affermato sarcastico: “Sto scherzando perché non si può fare su Sanremo? Io faccio satira su Amadeus perché so che lui ha il senso dell’umorismo”.

Morgan contro Sanremo 2022

Alcuni giorni fa Morgan aveva scritto un post al vetriolo contro il Festival di Sanremo 2022 e aveva poi cancellato il suo messaggio (che però era già stato letto e copiato da numerosi utenti). Due anni fa Morgan era stato squalificato dalla kermesse e l’anno scorso è stato invece escluso. “Prima di morire curerò un’edizione del festival di Sanremo come direttore artistico, e quando succederà non solo si avrà la stessa sensazione di liberazione da una dominazione tirannica ma, e non ci si potrà quasi credere, tornerà la musica in questa povera patria”, aveva scritto il cantante.

Morgan: la replica di Amadeus

Al momento Amadeus non ha ancora replicato contro il cantante che però, nelle ultime ore, gli ha scagliato contro numerose frecciatine. Come andrà a finire la questione? In passato, a proposito di Morgan, Amadeus ha detto: “Mi ha mandato degli insulti in privato che… Meglio far finta di niente, guarda”, e ancora: “Peccato, perché a parlare di musica è bravissimo, ma poi il dato di fatto è che si arrabbia con tutti”.