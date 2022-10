X Factor: chi sono i 12 protagonisti dei Live Show

Scopriamo insieme chi sono i 12 protagonisti dei Live Show di X Factor, scelti nelle squadre dei quattro giudici: Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi. La fase live partirà giovedì 27 ottobre su Sky Uno e in streaming su Now.

Chi andrà avanti per contendersi la finale?

X Factor verso i Live Show

La puntata di X Factor 2022 andata in onda giovedì 20 ottobre è stata decisiva e anche molto adrenalinica. Sono finalmente andate in scena le Last Call e le squadre dei quattro giudici sono state ufficialmente completate. 12 artisti sono pronti per la fase finale del talent show, in cui si giocheranno la vittoria di questa edizione di X Factor.

I quattro giudici del talent, Rkomi, Fedez, Dargen D’Amico e Ambra Angiolini, hanno deciso quali concorrenti desiderano portare ai Live Show, la fase finale particolarmente attesa dal pubblico. Ad accompagnarli in questa scelta, che spesso risulta molto complicata e anche molto sofferta, è stato il pubblico, che ha supportato i vari artisti, criticando o appoggiando le scelte dei vari capi squadra. Il talent show di Sky ha ufficialmente compiuto l’ultimo passo prima dell’attesissima fase finale live, che partirà da giovedì 27 ottobre su Sky Uno e in streaming su Now.

La puntata del 20 ottobre ha tenuto tutti con il fiato sospeso e non è stata per niente facile, ma alla fine i giudici sono riusciti a prendere le loro decisioni, scegliendo gli artisti delle rispettive squadre tramite il meccanismo delle Last Call.

X Factor: i 12 protagonisti dei Live Show

Scopriamo insieme chi sono i 12 artisti che sono stati scelti dai giudici di X Factor per comporre le loro squadre e volare verso i Live Show:

Squadra di Ambra Angiolini : la prima ad effettuare la sua selezione è stata Ambra Angiolini, una dei tre giudici esordienti di questa edizione. Tra dubbi e momenti di indecisione, la scelta dell’attrice è ricaduta su tre artisti. Si tratta di Matteo Siffredi, i Tropea e Lucrezia Fioritti;

: la prima ad effettuare la sua selezione è stata Ambra Angiolini, una dei tre giudici esordienti di questa edizione. Tra dubbi e momenti di indecisione, la scelta dell’attrice è ricaduta su tre artisti. Si tratta di Matteo Siffredi, i Tropea e Lucrezia Fioritti; Squadra di Dargen D’Amico : l’artista aveva assegnato uno dei tre posti a disposizione nella sua squadra già ai Bootcamp, scegliendo i Disco Club Paradiso. La sua squadra è stata completata dal giovanissimo Matteo Orsi e da Beatrice Quinta;

: l’artista aveva assegnato uno dei tre posti a disposizione nella sua squadra già ai Bootcamp, scegliendo i Disco Club Paradiso. La sua squadra è stata completata dal giovanissimo Matteo Orsi e da Beatrice Quinta; Squadra di Rkomi : anche lui giudice esordiente, come gli artisti citati precedentemente. Non aveva ancora assegnato nessuno dei tre posti a disposizione nella sua squadra ma ha confermato quelli che erano i sentori del pubblico. Ha scelto di portare ai live Joelle, Jako e i Santi Francesi;

: anche lui giudice esordiente, come gli artisti citati precedentemente. Non aveva ancora assegnato nessuno dei tre posti a disposizione nella sua squadra ma ha confermato quelli che erano i sentori del pubblico. Ha scelto di portare ai live Joelle, Jako e i Santi Francesi; Squadra di Fedez: l’unico giudice veterano dei quattro, tornato quest’anno dopo varie edizioni di pausa, ha completato la sua squadra. Il rapper aveva già scelto gli Omini, ai Bootcamp. A completare la squadra sono arrivate due donne, ovvero Linda Riverditi e Dadà.

Ora che le squadre dei quattro giudici di questa edizione di X Factor sono ufficialmente complicate, non resta che attendere il 27 ottobre, data in cui inizieranno i Live Show. Vedremo questi 12 artisti sul palco e dovranno esibirsi per contendersi la vittoria finale.