Wanda Sykes, chi è: carriera e vita privata

Wanda Sykes è una famosa attrice, conduttrice, doppiatrice e scrittrice, che vedremo nella nuova stagione di The Upshaws. Una carriera di grande successo, che l’ha portata anche a presentare la notte degli Oscar 2022.

Wanda Sykes: la carriera

Wanda Sykes è stata una delle prime attrici afroamericane a vincere un Emmy Award, nel 1999, oltre ad essere nominata tra le persone più divertenti dell’intrattenimento americano ed essere scelta per presentare la notte degli Oscar 2022.

L’attrice è nata a Portsmouth, in Virginia, il 7 marzo 1964, sotto il segno dei Pesci. È cresciuta a Washington D.C. Sua madre lavorava in banca e il padre era un colonnello degli Stati Uniti impiegato al Pentagono. Ha frequentato Arundel High School nel Maryland e poi l’Università di Hampton, dove ha studiato Marketing ed è diventata membro della confraternita afroamericana Alpha Kappa Alpha. Dopo l’università ha lavorato per cinque anni alla National Security Agency come specialista contrattuale.

Nel 1992 si è trasferita a New York e ha lavorato per la casa editrice di Hal Leonard. Ha iniziato la sua carriera nel 1998, quando è apparsa nello show di 98 Tomorrow Night. È apparsa in La famiglia del professore matto accanto ad Eddie Murphy e Janet Jackson, nel film Quel mostro di suocera con Jane Fonda e Jennifer Lopez, e nella serie tv La complicata vita di Christine. Nel 2003 ha presentato gli Emmy Award e tra il 2009 e il 2010 ha presentato lo show The Wanda Sykes Show.

È apparsa in molte serie tv famose come Will & Grace, Black-ish ed è stata doppiatrice nelle serie The Simpson, Will & Grace, Futurama e L’era Glaciale. Ha anche recitato in Scary Movie e Perfect Strangers. Ha vinto anche l’American Comedy Award nel 2001 e un Comedy Central Commie Award nel 2003.

Wanda Sykes: la vita privata

Nel 1991 Wanda Sykes si è sposata con Dave Hall, noto produttore discografico, da cui si è separata nel 1998. È cresciuta in una famiglia di conservatori ma all’età di 40 anni ha deciso di fare coming out, anche se le sue scelte non sono state inizialmente condivise dai genitori. Nel 2008, quando era già molto famosa, si è esposta pubblicamente a sostegno dei matrimoni gay a Las Vegas e si è sposata con Alex Niedbalski Sykes. Le due si sono incontrate nel 2006 alla festa di un amico ed è nata una forte amicizia. Sono genitori di due gemelli, nati il 27 aprile 2009, Olivia Lou Skyes e Claude Skyes. I genitori dell’attrice si sono rifiutati di partecipare alle nozze e questo ha creato un forte allontanamento all’interno della famiglia. Negli ultimi anni sembrano essersi riavvicinati. I nomi scelti per i gemelli derivano dalla mitologia greca e latina. Nel 2011 l’attrice aveva annunciato nello show The Ellen DeGeneres Show che le era stato diagnosticato un carcinoma mammario e anche se non era invasivo ha scelto una mastectomia bilaterale. Il suo patrimonio netto è di 6 milioni di dollari e come attrice comica riesce a guadagnare una somma di 10.000 dollari a spettacolo.