Volo MH370 è una nuova docu-serie che uscirà presto su Netflix. Parla di uno dei misteri aerei irrisolti che ha sconvolto il mondo. Uscirà in occasione dell’anniversario di questa tragedia, che è rimasta per tanti anni senza una risposta.

Volo MH370 su Netflix: quando esce

Nel corso degli ultimi mesi, Netflix ha raccontato moltissime storie vere grazie all’uscita di diversi documentari molto interessanti. Nel mese di marzo la piattaforma di streaming è pronta a lanciare una nuova docu-serie che si preannuncia una delle più interessanti in assoluto, soprattutto per l’argomento trattato, un mistero irrisolto che ha sconvolto tutti. La serie parla della scomparsa del volo MH730, sparito dai radar l’8 marzo 2014 e mai più ritrovato. Si tratta di uno dei gialli aerei in assoluto più misterioso della storia. Sono sparite anche più di 230 persone che erano a bordo, che non sono mai state ritrovate. Anni di ricerche non hanno mai portato a nulla, se non a qualche minuscolo ritrovamento di pezzi aerei, diverse ipotesi e tante teorie di complotto. Volo MH370: l’aereo sparito nel nulla è un documentario che debutterà su Netflix mercoledì 8 marzo 2023, in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio. La serie prevede tre episodi molto approfonditi, con numerose testimonianze e tante domande che non hanno ancora trovato risposta, cercando di ricostruire quello che è accaduto quella notte.

Volo MH370: l’aereo sparito nel nulla: di cosa parla

Il Malysian Airlines 370 aveva una rotta ordinaria, un volo notturno da Kuala Lumpur a Pechino, con 239 persone a bordo, tra passeggeri ed equipaggio. La notte dell’8 marzo 2014, una notte priva di perturbazioni, il volo MH730 è scomparso completamente dai radar, poco dopo il suo decollo. Ma come può un aereo di linea scomparire nel nulla? L’evento scioccante ha fatto scalpore, sconvolgendo il mondo intero. Sono scoppiate risse, i familiari dei passeggeri sono sprofondati nella disperazione ed è stata avviata una ricerca globale, che purtroppo non ha mai portato a nulla, se non a far nascere numerose teorie di complotto. Questa serie tv è ambientata in sette diversi paesi e usa delle immagini di repertorio per cercare di ricostruire la notte della scomparsa, dando agli spettatori la possibilità di esplorare tre delle teorie più controverse su questa assurda vicenda. Il documentario prevede anche diverse interviste a giornalisti, scienziati e familiari dei passeggeri, ma anche a persone di tutto il mondo che, a distanza di anni, non vogliono perdere la speranza di arrivare un giorno a sapere la verità su ciò che è accaduto quella notte. Una storia fatta di domande, dubbi, loschi individui, silenzi ufficiali e complotti, che viene raccontata nella speranza di arrivare a qualche risposta in più e anche per tener vivo il ricordo di tutte quelle persone che sono scomparse nel nulla e che rimangono per sempre legate ad uno dei misteri irrisolti più assurdi e inspiegabili della nostra epoca. La serie sarà disponibile a partire dall’8 marzo 2023 su Netflix, con tre episodi che vanno ad approfondire tre ipotesi diverse.