State cercando un taglio cortissimo e facile da gestire? Ecco i pixie hair! Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, di che taglio capelli si tratta.

Pixie hair: tutto sul taglio cortissimo dell’autunno inverno 2024 2025

Se avete voglia di un cambiamento in fatto di hair look e volete puntare su un taglio cortissimo e facile da gestire, potete scegliere i pixie hair con frangia. Si tratta di una nuova versione del classico taglio pixie ma impreziosito da una frangetta in grado di donare più stile al vostro look. E’ il taglio di tendenza dell’autunno inverno 2024 2025, comodo, pratico e super cool. Questo taglio è perfetto soprattutto per coloro che hanno i lineamenti delicati, come per esempio coloro che hanno una forma del viso ovale o a cuore. Infine è un taglio che va bene sia per chi ha la chioma liscia, sia per chi ce l’ha riccia. Comunque, se volete provare questo taglio, chiedete prima consiglio al vostro parrucchiere di fiducia che saprà darvi tutte le indicazioni giuste.

Pixie hair: i colori di tendenza dell’autunno inverno 2024 2025

Come abbiamo appena visto, il taglio cortissimo di capelli da provare per questo autunno inverno 2024 2025 è il pixie con frangia. Ma, quali sono i colori di tendenza? Vediamoli adesso insieme:

Biondo sabbia : il Sandy Blonde è uno dei colori di tendenza dell’autunno inverno 2024 2025, nonché un modo per portarsi l’estate anche in autunno. Si tratta di un colore che ricorda appunto il colore della sabbia ed è inoltre adatto a qualsiasi taglio. Perfette ad esempio le sfumature biondo sabbia su chi ha i capelli biondo scuro o castano chiaro.

: il Sandy Blonde è uno dei colori di tendenza dell’autunno inverno 2024 2025, nonché un modo per portarsi l’estate anche in autunno. Si tratta di un colore che ricorda appunto il colore della sabbia ed è inoltre adatto a qualsiasi taglio. Perfette ad esempio le sfumature biondo sabbia su chi ha i capelli biondo scuro o castano chiaro. Rame : altro colore di super tendenza è il rame, che ricorda proprio il colore delle foglie autunnali. Un colore che in realtà è di tendenza da qualche anno ma che sembra proprio destinato a diventare un colore evergreen.

: altro colore di super tendenza è il rame, che ricorda proprio il colore delle foglie autunnali. Un colore che in realtà è di tendenza da qualche anno ma che sembra proprio destinato a diventare un colore evergreen. Cioccolato: altro colore di tendenza per l’autunno 2024 è il color cioccolato, simile ad esempio a quello di Amal Clooney.

Pixie hair: gli altri tagli corti di tendenza

Vediamo infine insieme quali sono gli altri tagli corti di tendenza per questo autunno inverno 2024 2025: