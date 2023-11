Come fare per scegliere il taglio giusto in base alla forma del viso? Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, la guida di Rosella Migliaccio.

Rossella Migliaccio e la guida dei tagli di capelli più adatti alla forma del viso

La consulente d’immagine Rossella Migliaccio, nota soprattutto per aver portato nel nostro Paese il concetto di armocromia, ovvero il capire quali sono i colori che stanno bene in base al tipo di pelle, ecco stilare una nuova guida, questa volta i protagonisti sono i capelli. Avete capito bene, Rossella Migliaccio ha stilato una guida per capire quali sono i tagli di capelli da scegliere in base alla forma del proprio viso. Da oggi, 14 novembre 2023, potete trovare il nuovo libro di Rossella, dal titolo “Volti. Impara a guardare con occhi diversi grazie al metodo delle face shape”. Questo libro spiega come fare per scegliere il taglio perfetto che possa valorizzare al meglio il viso, sia per noi donne ma anche per gli uomini. Si tratta quindi di un manuale genderless che aiuta tantissimo a scegliere un taglio che sia in armonia con il nostro volto. Ma vediamo adesso insieme quali sono i tagli perfetti per la forma del viso secondo Rossella Migliaccio.

Rossella Migliaccio: come scegliere il taglio di capelli in base alla forma del viso

Come abbiamo appena visto, Rossella Migliaccio ha scritto un nuovo libro che ci aiuta a scegliere il taglio più adatto in base alla forma del viso. A Vanity Fair, Rossella ha dato in anticipo qualche indicazione:

Viso ovale: Rossella afferma che il viso ovale è senza dubbio quello più versatile di tutti, perché ben bilanciato tra proporzioni verticali e orizzontali, oltre a non presentare spigoli particolari. Tra i vip troviamo ad esempio Monica Bellucci e Charlize Theron. I tagli perfetto sono quelli dalle linee semplici che lasciano il contorno scoperto. Vanno bene tutte le lunghezza, anche quelle corte.

Viso oblungo: per il tipico viso dalla forma sottile e allungata, Rossella punta sui tagli di capelli medio corto, in modo da valorizzare appieno la forma del viso. Un esempio è il riccio mosso di Sarah Jessica Parker nei primi episodi di “Sex and The City“.

Viso a cuore: forma simile a quella a triangolo, ma in questo caso il mento è più corto e arrotondato. Un esempio l’attrice Anya Taylor Joy. Per questa forma ideale sono i tagli lunghi e lisci.

Viso a triangolo: per chi ha questa forma, come Minnie Driver, Rossella consiglia tagli che lascino spazio alla fronte e che donino volume e morbidezza alla parte alta della fronte.

Viso tondo: si tratta di un viso corto e dal perimetro morbido. Un esempio la top model Gigi Hadid. Per allungare un pò la forma optare per tagli medio lunghi, magari con la riga laterale.

Viso a diamante: infine per chi ha il viso a diamante, come Sophia Loren, via libera a capelli medi o lunghi, sia lisci che mossi, mentre i corti è meglio evitarli.

