Scopriamo insieme chi è Michelle Masullo, la figlia di Jo Squillo, la sua età, il suo lavoro e i dettagli della sua vita privata. La donna ha già fatto parlare di sé in passato ed è sempre attiva insieme alla madre per la difesa dei diritti delle donne.

Jo Squillo, chi è la figlia Michelle Masullo: età, lavoro e vita privata

Jo Squillo è una cantante amatissima, sempre impegnata nella difesa dei diritti delle donne, e con una carriera davvero incantevole nel mondo della musica. La figlia Michelle Masullo si è fatta conoscere dal pubblico soprattutto grazie alla sua apparizione nel famoso reality show, il Grande Fratello Vip. La giovane aveva deciso di fare visita alla cantante, dopo averle inviato un drone come segno di sostegno, amore e vicinanza. Tra Jo Squillo e la figlia Michelle Masullo si è creato nel tempo un legame davvero molto speciale e molto profondo. Nonostante la loro connessione sia stata consolidata qualche anno fa, sono state in grado di rendere il loro rapporto sempre più solido e forte. La cantante e il marito vedono Michelle come una era figlia, dimostrando che l’affetto e l’amore non conoscono limiti o barriere. Michelle Masullo è nata il 18 settembre 1999 a Campologhetto Bagnaia di Arsa, in provincia di Udine. Ha conosciuto Jo Squillo nel 2018 e da quel momento è entrata a far parte della sua famiglia. La cantante non ha avuto figli, ma Michelle è considerata una vera e propria figlia, nonostante non abbiano lo stesso sangue. La ragazza è una modella molto conosciuta sui social network, dove condivide la sua passione per il lavoro, i suoi interessi e le sue passioni. Inoltre, frequenta l’università ed è anche molto attiva nell’ambito sociale. Si definisce una grande sostenitrice delle donne e dei loro diritti e durante la visita al Grande Fratello Vip ha citato l’importanza di continuare a parlare di argomenti importanti, come il Ddl Zan.

Jo Squillo e la figlia Michelle Masullo: l’impegno per la difesa dei diritti delle donne

L’attivismo è una caratteristica che unisce moltissimo Jo Squillo e la sua figlioccia Michelle Masullo. La cantante ha dedicato gran parte della sua carriera alla difesa dei diritti delle donne e dell’ambiente. Oltre alla sua musica, ha lavorato anche a documentari e canzoni a tema, organizzando anche delle manifestazioni contro il femminicidio. Tra i suoi progetti più conosciuti c’è il Wall of Dolls, un’istallazione realizzata ogni anno in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Jo e Michelle sono due figure di spicco nel mondo dell’impegno civile italiano. Sono determinate e piene di grinta e credono fermamente nella necessità di essere sempre in prima linea per sostenere e difendere le cause in cui credono. La storia di Jo Squillo e Michelle Masullo dimostra che l’amore, l’affetto, la comprensione e la vicinanza possono creare legami che vanno oltre a quelli di sangue. La loro connessione è un esempio importante di come la famiglia possa assumere forme diverse, ma essere ugualmente importante.