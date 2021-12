Dopo la sua esperienza al GF Vip 6 Jo Squillo si è scagliata contro alcuni dei concorrenti del reality show ancora in gara.

Jo Squillo contro i concorrenti del GF Vip

Finita la sua esperienza nella casa del GF Vip Jo Squillo si è espressa – negativamente – su alcuni dei concorrenti presenti ancora all’interno del reality show.

Tra questi, in primis, alcuni delle coppie sbocciate all’interno del programma, tra cui Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi e Alex Belli e Soleil Sorge. Secondo Jo Squillo si tratterebbe in questo caso di coppie “orchestrate a tavolino” al solo fine di ottenere fama e popolarità. “Gianmaria e Sophie si sono messi d’accordo per combinare la love story, io non amo queste cose, è tutto finto”, ha dichiarato Jo Squillo, e ancora: “Quando mi sono accorta di questa roba, mi è crollato un mondo, ci sono rimasta male.

Quelle cose che dici: ‘Ma non ci posso credere!’. Bravo ragazzo quando l’ho conosciuto, poi ho capito che era veramente in cerca di fama e fame”. Per quanto riguarda Soleil e Alex Belli, Jo Squillo ha affermato che si tratterebbe di una “sceneggiatura scritta a quattro mani”.

Jo Squillo contro Katia Ricciarelli

Nella casa del GF Vip Jo Squillo si è più volte scontrata con Katia Ricciarelli e pertanto non c’è da stupirsi se ancora una volta è tornata ad attaccare la cantante lirica che, a suo avviso, sarebbe una “raccomandata” di questa edizione del programma.

Jo Squillo ha infatti specificato che l’ex moglie di Pippo Baudo godrebbe di alcuni privilegi particolari, come il bagno privato e camera personale.

Jo Squillo: Manuel e Lulù

Gli unici su cui Jo Squillo si è espressa positivamente sono Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié che, a suo dire, starebbero vivendo una vera storia d’amore: “Manuel è meraviglioso, aveva bisogno di una persona pura come Lulù. Lui ha bisogno di lei e lei di lui”, ha dichiarato.