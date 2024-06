Veronica Leoni è la nuova direttrice creativa di Calvin Klein. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Veronica Leoni: chi è la nuova direttrice creativa di Calvin Klein

Veronica Leoni è la nuova direttrice creativa di Calvin Klein. Una donna quindi per la prima volta sarà alla guida della maison statunitense. Veronica è nata nel 1984 a Roma e ha quindi 40 anni. E’ stata la nonna sarta, Quirina, ha insegnarle i rudimenti del mestiere, poi Veronica ha ottenuto la laurea in Scienze della moda e del costume. Ha lavorato per griffe molto importanti, come Jil Sander, Cèline, Moncler e The Row. La stampa ha battezzato la sua estetica come “un minimalismo massimalista”. Veronica ha fondato l’etichetta Quira nel 2021 e, nel 2023, è stata finalista del premio LVMH. Veronica è ora pronta per una nuova avventura inoltre, Cavlin Klein, ha anche annunciato che tornerà in passerella. Il debutto di Veronica è previsto per l’autunno del 2025. Eva Serrano ha detto le seguenti parole a WWD: “siamo orgogliosi di nominare Veronica come Creative Director di Collection, la massima espressione del marchio Calvin Klein. E’ stato chiaro fin dalle nostre prime conversazioni che il lavoro di Veronica l’ha preparata per questo momento e per l’opportunità di definire una nuova era. Sono certa che il suo approccio mirato al design e la sua etica del lavoro, combinati con i nostri valori condivisi, arricchiranno ulteriormente il nostro marchio iconico e daranno vita a una collezione che avrà success in tutto il mondo.” Insomma una grande opportunità e un grande onore per Veronica Leoni. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha già oltre 10mila follower.

Veronica Leoni: le prime parole della nuova direttrice creativa di Calvin Klein

Come abbiamo appena visto, la nuova direttrice creativa di Calvin Klein è italiana e si chiama Veronica Leoni. Il debutto è fissato per l‘autunno 2025, quando la designer romana porterà sulle passerelle una nuova collezione che includerà uomo, donna, accessori e underwear. Ma ecco cosa ha detto a WWD Veronica Leoni dopo la nomina a direttrice creativa di CK: “sono onorata ed entusiasta di avere l’opportunità di scrivere un nuovo capitolo della storia di Calvin Klein. Per decenni Calvin Klein ha interpretato l’idea di una audace espressione di sé e io sono pronta a potenziarla con un forte accento sullo stile e sulla creatività. Sono profondamente grata a Eva Serrano per la sua visione e la sua fiducia. La mia carriera è stata segnata da incontri stimolanti con alcune delle donne più visionarie della moda e lei è una di queste.” Infine Veronica Leoni ha voluto ringraziare il CEO di PVH Stefan Larsson per l’opportunità di celebrare uno dei più grandi marchi della moda statunitense. In bocca al lupo a Veronica Leoni per questa nuova avventura.

