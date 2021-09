Cynthia Onyedinmanasu Chinasaokwu Erivo, nota anche più semplicemente come Cynthia Erivo; è una cantate, attrice e compositrice britannica.

Chi è Cynthia Erivo

Nasce a Stockwell, un quartiere di Londra l’8 gennaio del 1987. Studia recitazione alla Royal Academy of Dramatic Art che le consentirà poi di diventare una grande attrice di teatro.

In seguito agli studi di recitazione presso la Royal Academy of Dramatic Art, Cynthia decide d’iniziare col mondo del teatro, per poi successivamente passare al cinema.

Coglie l’opportunità d’entrare nel mondo teatrale con la produzione originale del musical Sister Act a Londra, sostituendo Patina Miller nel ruolo principale. La sua carriera prosegue con la produzione di The Color Purple a Londra, vestendo i panni di Celie ottiene così la candidatura agli Evening Standard Award nel 2013.

Due anni dopo reinterpreterà il medesimo personaggio nel medesimo musical, ma a Broadway. Così nel 2015 Celie le regala il Tony Award, il Theatre World Award, il Drama Desk Award e l’Outer Critics Circle Award alla migliore attrice protagonista in un musical. Inoltre riceve il suo primo premio per la performance canora con il Grammy Award al miglior album di un musical teatrale.

In seguito al grande successo teatrale, Cynthia decide di tentare il successo anche sul grande schermo, e ci riesce.

Il successo nel cinema arriva nel 2019 con il film Harriet dove interpreta interpreta Harriet Tubman, che le vale ben quattro nomination nel 2020. Due all’Oscar, come migliore attrice protagonista e migliore canzone, in quanto fu lei a scrivere le canzoni del film Harriet. La nomina di migliore attrice arriva sia al Golden Globe che al SAG awards.

La vediamo sul red carpet della 78 esima edizione della mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, con uno splendido vestito argentato di Versace.