E’ finalmente arrivato il momento che tutti stavamo aspettando: sono state annunciate le nomination per gli MTV EMAs 2024! E le artiste femminili dominano la scena con un numero incredibile di candidature. Scopriamo insieme tutti i dettagli!

MTV EMAs 2024: tutte le nomination femminili

Taylor Swift è la vera regina, con ben sette nomination, tra cui Best Artist, Best Video, Best Pop e Biggest Fans. Non c’è da stupirsi: la popstar continua a conquistare cuori e classifiche, confermandosi come una delle artiste più influenti del momento. A seguire, troviamo Ariana Grande, Billie Eilish, Charli XCX e Sabrina Carpenter, tutte con cinque candidature. Arya Starr, Beyoncé e LISA, si fanno avanti con quattro nomination ciascuna, mentre è la prima volta per Chappell Roan e Tyla. Nella categoria Best Collaboration spiccano anche Lady Gaga, Anitta e Rosalia. E non dimentichiamo le stelle italiane! Nella categoria Best Italian Act, si sfidano Angelina Mango, l’ultima vincitrice di Sanremo con La noia, e Annalisa, che è ormai definita la “nostra Taylor Swift” per il suo straordinario successo. Una competizione davvero tutta al femminile! Ma ci sono anche artisti maschili che si fanno valere: Kendrick Lamar, Bruno Mars, Future, Metro Boomin, Peso Pluma, Post Malone, Ghali e i The Kolors.

MTV EMAs 2024, i dettagli: quando e dove seguire l’evento

La 30esima edizione degli MTV EMAs 2024 si svolgerà il 10 novembre presso il Co-op Live di Manchester. Sarà un evento incredibile, trasmesso in diretta su MTV in oltre 150 paesi. In Italia, il live show andrà in onda domenica 10 novembre alle 21.00 MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW), MTV Music (canale Sky 132 e 704) e su Comedy Central (canale 129 Sky e in streaming su NOW). E se non riuscite a vederlo live, niente panico: ci saranno diverse repliche. Il primo rerun sarà domenica 10 novembre alle 23.00 su MTV, subito dopo il live. Altre repliche con commento in italiano saranno disponibili lunedì 11 novembre alle 10.50, 15.15, 19.20 e 23.50, e martedì 12 novembre alle 7.00. Su MTV Music, le repliche si terranno lunedì 11 novembre alle 20.00, martedì 12 novembre alle 14.00, mercoledì 13 novembre alle 19.00, giovedì 14 novembre alle 12.00, venerdì 15 novembre alle 22.00 e sabato 16 novembre alle 21.00. E non dimenticare: da oggi puoi votare le tue canzoni preferite sul sito www.mtvema.com fino alla mezzanotte del 6 novembre. Siete pronti per l’evento musicale dell’anno? Non ci resta che aspettare… Nel frattempo, non dimenticate di votare i vostri preferiti!