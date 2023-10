Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono le 5 tute sportive che ogni donna dovrebbe avere nel proprio armadio per questo Autunno Inverno 2023 2024.

Le tute sportive da donna di tendenza per l’Autunno Inverno 2023 2024

Già dallo scorso anno la tuta da ginnastica è tornata prepotentemente di moda come vero e proprio outfit da giorno. Comoda, versatile, e indossata spesso anche dalle stesse celebrities, come per esempio Bella Hadid, Emily Ratajkowski e Amina Muaddi. Se un tempo la tuta era usata solamente per andare in palestra o per fare ginnastica, oggi è diventato un vero e proprio outfit da giorno, un vero e proprio must have. Anche per l’Autunno Inverno 2023 2024 la tuta sportiva si conferma capo super cool e, in alcuni casi, persino elegante, tanto è che abbiamo visto la jumpsuit anche sulle varie passarelle di alta moda. Ma vediamo adesso insieme quali sono le 5 tute sportive da donna di tendenza per queste stagioni fredde.

5 tute sportive che ogni donna dovrebbe avere nell’armadio questo l’Autunno Inverno 2023/24

Come abbiamo appena visto, le tute da ginnastica sono diventate un vero e proprio capo must have da indossare non solamente per andare a correre o per andare in palestra, ma anche nella vita di tutti i giorni. Vediamo adesso insieme le 5 tute sportive che ogni donna dovrebbe avere nell’armadio questo Autunno Inverno 2023 2024:

Adidas: uno tra i marchi sportivi più amati e famosi al mondo. Qui potete trovare la Tuta Essential 3-Stripes in tre colori differenti, nero, blu e rosso. Si tratta di una tuta aderente realizzata con un mix di materiali riciclati e rinnovabili, perfetta per essere indossata a casa o anche per passeggiare. La struttura è in morbido tricot, l’orlo e i polsini sono a coste, il girovita elasticizzato e la chiusura è con zip. Il costo di questa tuta è di 70 euro.

Nike: altro marchio noto in tutto il mondo. Qui potete trovare la Tuta Nike Dri-Fit Academy, realizzata con fibre di poliestere riciclato. I pantaloni sono regolabili mentre la felpa ha la chiusura con zip. Disponibile in blu e in nero, il costo è di 79,99 euro.

Freddy: qui invece potete trovare la tuta on zip e cappuccio in felpa garzata. Si tratta di una tuta morbida e avvolgente, perfetta quindi per le stagioni fredde. La felpa ha un cappuccio doppiato in jersey e dotato di coulisse, chiusura con zip e tasche interne. Disponibile in tre colori, il costo è di 109 euro .

qui invece potete trovare la tuta on zip e cappuccio in felpa garzata. Si tratta di una tuta morbida e avvolgente, perfetta quindi per le stagioni fredde. La felpa ha un cappuccio doppiato in jersey e dotato di coulisse, chiusura con zip e tasche interne. Disponibile in tre colori, il costo è di . Puma: qui potete trovare la Tuta Loungewear da donna rosa, nera e beige. Questa tuta è pensata per la vita di tutti i giorni, perfetta quindi da indossare sia in casa che fuori. Il costo di questa tuta è di 75 euro.

Champions: qui infine potete trovare la Tuta sportiva leggera con interno felpato. Disponibile rosa e blu. La felpa ha la chiusura con cerniera, tasche interne e il logo Champions piccolo. Il costo è di 67,95 euro.

Cosa state aspettando ad acquistare queste splendide tute sportive?

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Le tendenze Autunno Inverno 2023/24: imparare a vestire con originalità i capi di sempre

LuxuryTrends: la tua guida definitiva alla moda di lusso