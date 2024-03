Come venire bene in foto? Ecco 5 idee semplici e veloci per un trucco che ti farà brillare in ogni scatto fotografico!

Quante volte hai cancellato foto dal tuo telefono perché, dopo averle scattate, non ti sei piaciuta? Sicuramente molte! Venire bene in foto, infatti, è uno dei “drama” femminili più comuni. Eppure, basta qualche piccolo accorgimento nel trucco per trasformare le tue foto in ricordi indimenticabili.

Come venire bene in foto? 5 idee trucco

Dimentica le interminabili ore persone a scattare foto per poi eliminarle! Esistono numerosi trucchetti per venire bene in foto, che siano selfie per i social o servizi fotografici professionali. Il trucco gioca un ruolo fondamentale: scopriamo insieme 5 segreti per rivoluzionare i tuoi scatti e brillare in ogni foto.

Una buona skincare

Prima di applicare il trucco, è fondamentale una buona routine di skincare che includa la doppia detersione e l’applicazione di una crema idratante. Una pelle ben curata sarà la base perfetta per un trucco impeccabile.

Attenzione alla cipria

La cipria può aiutare a controllare la lucentezza del viso, ma attenzione a non esagerare. Utilizza una cipria traslucida e applicala solo sulle zone che tendono ad essere più lucide , come la zona T. In questo modo, eviterai l’effetto “maschera” ed otterrai un aspetto naturale nelle foto.

La può aiutare a controllare la lucentezza del viso, ma attenzione a non esagerare. Utilizza una cipria traslucida e , come la zona T. In questo modo, eviterai l’effetto “maschera” ed otterrai un aspetto naturale nelle foto. Contouring si, ma senza esagerare

Il contouring può definire i lineamenti del viso e creare una bella scultura. Tuttavia, è importante non esagerare. Utilizza una polvere o un prodotto per il contouring di un colore leggermente più scuro della tua carnagione e applicalo con leggerezza sotto gli zigomi, sulla linea della mascella e sui lati del naso. Assicurati di sfumare bene per un aspetto armonioso e radioso.

Il può definire i lineamenti del viso e creare una bella scultura. Tuttavia, Utilizza una polvere o un prodotto per il contouring di un colore leggermente più scuro della tua carnagione e applicalo con leggerezza sotto gli zigomi, sulla linea della mascella e sui lati del naso. Assicurati di per un aspetto armonioso e radioso. Colori opachi

Quando si tratta di trucco per le foto, è meglio optare per colori opachi anziché shimmer o glitter. I colori opachi sfumano meglio e non riflettono la luce in modo sgradevole. Scegli ombretti, blush e rossetti opachi per un risultato sofisticato e definito nelle foto .

Quando si tratta di trucco per le foto, è meglio optare per anziché shimmer o glitter. I colori opachi sfumano meglio e non riflettono la luce in modo sgradevole. Scegli per un . Punta sullo sguardo

Gli occhi sono il punto focale di molte foto, quindi è importante metterli in risalto. Utilizza un eyeliner per definire la linea ed applica uno strato di mascara per allungare ed incurvare le ciglia. Per uno sguardo ancora più intenso, puoi aggiungere delle ciglia finte. Ricorda di mantenere le sopracciglia ordinate per un aspetto pulito e definito.

Con questi 5 semplici trucchetti, sarai pronta per venire bene in foto in ogni occasione. Prenditi cura della tua pelle, sfuma bene i prodotti, risalta il tuo sguardo… ed il gioco è fatto!

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Blush draping makeup: cos’è e come si fa | DonneMagazine.it

L’acqua termale fissa davvero il trucco? | DonneMagazine.it