Il trucco nude si rinnova e torna di tendenza. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Ci troviamo di fronte a una nuova era del trucco nude, anche per via del trend demure che sta sempre più spopolando soprattutto tra i giovanissimi. Ecco che quindi anche quando si parla di make up si mira verso il minimalismo, per un trucco essenziale ma dall’effetto più sobrio e naturale possibile. Tra l’altro, anche sulle ultime passerelle della varie Fashion Week abbiamo avuto conferma di quanto il trucco nude sia tornato di tendenza. Un trucco realizzato utilizzando alcuni cosmetici in maniera parsimoniosa grazie però a una corretta skincare routine che permette di avere un ottimo incarnato. Ma adesso andiamo a vedere insieme come ottenere un perfetto trucco nude.

Il trucco nude: come realizzarlo

I trucchi molto elaborati sono certo belli da vedere ma anche molto lunghi e difficili da realizzare. Per chi non ha troppo tempo a disposizione e per chi preferisce un trucco sobrio può puntare sul trucco naturale, che in realtà può davvero essere di grande effetto. Anzi, al giorno d’oggi, sono tante le donne che se devono scegliere preferiscono comunque puntare su un trucco semplice, fresco e luminoso, un trucco naturale, come dimostrano anche diverse celeb. Un trucco che riesca comunque a nascondere i difetti ma senza creare troppo l’effetto maschera, e un trucco che sia allo stesso tempo veloce da realizzare. L’effetto di un trucco naturale è quindi leggero, ma è in grado di valorizzare il viso pur rimanendo quasi invisibile. Il tutto grazie al gioco di luci e ombre. Inoltre il trucco naturale è perfetto per il giorno ma anche per la sera e, perché no, per le occasioni speciali. Ma vediamo adesso insieme come realizzarlo:

Prima di procedere con il make up, ricordatevi di pulire e idratare il viso.

Applicate un primer al fine di mantenere saldo il trucco, soprattutto sulle palpebre e sulle labbra.

Al contrario, ricordatevi di scegliere il fondotinta o il correttore dello stesso tono della pelle , proprio per ricreare l’effetto naturale.

Blush: il blush è uno dei cosmetici essenziali anche per il trucco nude ma va applicato in maniera leggera e meticolosa;

Occhi e labbra: il trucco nude si rinnova lasciando occhi e labbra al naturale, no a mascara e eyeliner, sì però a un bel balsamo labbra.

Il trucco nude: l’importanza della skincare

Al fine di realizzare un trucco nude impeccabile la nostra pelle deve essere già perfetta di suo e, per ottenerla, è importante eseguire regolarmente un’accurata skincare. Ecco alcuni consigli: