Trucco estate 2024: tutte le tendenze

Scopri le ultime tendenze trucco per l’estate 2024. Preparati a sperimentare texture perlate, finish opachi, blush dai colori del tramonto e molto altro ancora: ecco tutto ciò che devi sapere per essere al top.

Con l’arrivo della bella stagione, è tempo di rinfrescare il nostro beauty case con le ultime tendenze trucco. Quest’anno, il make up estivo mescola naturalezza e audacia, offrendo una vasta di look per ogni occasione. Gli esperti del settore hanno parlato, le passerelle internazionali hanno dettato le regole, ecco i trend da non perdere per l’estate 2024:

Trucco bronzed glow Il look bronzed glow punta tutto su una pelle radiosa come se fosse stata appena baciata dal sole, utilizzando illuminanti dorati e blush caldi per un effetto naturale e luminoso. Con un bronzer in crema per scolpire il viso, un tocco di illuminante sugli zigomi e sul naso, otterrai un look estivo e brillante.

Trucco nei toni dei frutti di bosco Le tonalità di more, lamponi e mirtilli non sono solo per le labbra, ma anche per gli occhi e le guance. Rossetti, ombretti e blush nelle tonalità dei frutti di bosco dominano l’estate 2024, regalando un look romantico e sofisticato. Queste sfumature si adattano perfettamente a ogni tipo di carnagione, con finiture che vanno dal matte al glossy.

Trucco perlato

Le texture perlate aggiungono un tocco di eleganza e luminosità al viso. Ombretti, illuminanti e rossetti con finish perlato sono ideali per creare un look sofisticato ma al contempo leggero. Questo trend è perfetto per le serate estive, riflettendo la luce in modo delicato e donando un aspetto raffinato.

Trucco opaco

A differenza del trucco perlato, il make up opaco offre un finish sofisticato e duraturo, ideale per chi preferisce un look discreto ma elegante. Utilizza fondotinta, ombretti e rossetti opachi per ottenere un effetto vellutato e impeccabile. Questo stile è perfetto per mantenere un aspetto fresco anche nelle giornate più calde.

Sunset blush Ispirato ai caldi colori dei tramonti estivi, questo look mescola tonalità di rosa, arancione e rosso per un effetto radioso e naturale. Oltre a essere un trucco fresco e vivace per la bella stagione, il sunset bush si adatta perfettamente all’abbronzatura, rendendolo un must rispetto al tradizionale blush.