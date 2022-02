Non necessariamente l’arrivo della bella stagione segna anche il momento di sfoggiare unghie super colorate. Un esempio sono proprio le milky nails una delle tantissime declinazioni della manicure nude, tra le tendenze in fatto di unghie previste per la primavera 2022.

I trend infatti vogliono le unghie color bianco latte, per una manicure ordinata, elegante e sicuramente intramontabile. Avete bisogno di ispirazione prima di correre dalla vostra nail artist di fiducia? Ecco allora, come sempre, alcuni degli esempi che abbiamo scovato sul web.

Unghie color latte, la tendenza per la bella stagione 2022

Se siete sempre indecise su che colore di smalto scegliere, se volete che le vostre mani siano sempre ordinate o se semplicemente avete voglia di abbellirle con un po’ di smalto ma non vi piace esagerare, le unghie color latte sono la soluzione che fa per voi!

Belle, bon ton e sorprendentemente versatili, sono adatte ad ogni occasione e si abbinano molto bene a tutti i tipi di look, bilanciando anche quelli più sexy e audaci.

Milky nails

Con le unghie color latte, semplicissime e senza troppi fronzoli, si va sempre sul sicuro sia per la vita di tutti i giorni sia in occasione di un evento speciale. Non a caso, spesso sono scelte delle spose. L’importante, come sempre, è preparare le mani con una bella manicure.

Ci sono poi le milky nails che si discostano leggermente dalle classiche perché nel colore contengono anche una puntina di rosa. Queste sono davvero perfette per chiunque desideri un effetto ancora più naturale.

Non apprezzate il classico effetto lucido dello smalto? Allora dovete assolutamente provare le unghie color latte ma nella loro versione matte. Estremamente eleganti e anche molto “in”.

Quelle con il dettaglio

Semplici sì, ma il dettaglio glamour non può assolutamente mancare. Come nel caso delle milky nails con un’unghia abbellita con un dettaglio metallizzato, come piccoli disegni geometrici o linee sui toni dell’oro, del bronzo o dell’argento e in alcuni casi anche del rose gold, molto di tendenza.



A proposito di tendenze, per prepararsi all’arrivo della primavera 2022 ecco anche una manicure color latte ma con un piccolo dettaglio fluo. Arancione, rosa, verde, azzurro, giallo…le opzioni tra cui scegliere sono davvero tantissime! In questo caso, tutto ovviamente dipende dai vostri gusti.

Assolutamente da provare anche le unghie color latte con un disegno tanto minimal quanto super pop, ovvero un semplice profilo disegnato da una linea continua. Per vere artiste! Faranno un grande effetto postate nel vostro feed di Instagram.

Nella nostra piccola lista non possono ovviamente mancare anche i glitter. Piccolissimi oppure un po’ più grandi, su tutta l’unghia oppure solo sulla base, sopra lo smalto o che si intravedono appena. Quali saranno quelli più adatti a voi?

San Valentino è già passato, ma è sempre un buon momento per essere romantiche. Che ne dite allora di questa manicure con unghie color latte con una punta di rosa e qualche piccolo cuoricino bianco?

Magari non proprio da tutti i giorni ma sicuramente di grande effetto sono le milky nails con inserto 3D. Come in questo caso, la scintillante ed inconfondibile doppia C di Chanel.