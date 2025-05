Il glamour di Manhattan: il ritorno delle ragazze di Sex and the City

Le icone di stile tornano in scena con look da sogno e un tappeto rosso infuocato.

Un red carpet da sogno

Il mondo della moda e del glamour ha riacquistato vita con il tanto atteso ritorno delle ragazze di Sex and the City. La première di And Just Like That 3 ha avuto luogo al Crane Club di New York, dove le protagoniste hanno sfilato su un tappeto rosso infuocato, regalando ai fan un vero e proprio spettacolo di stile. Con piume, paillettes e corsetti, ogni look raccontava una storia di eleganza e nostalgia, riportando alla mente i momenti iconici della serie che ha segnato un’epoca.

Sarah Jessica Parker: la regina del glamour

In prima linea, come sempre, c’era Sarah Jessica Parker, che ha incantato tutti con un abito d’archivio firmato Vivienne Westwood. Il suo look, caratterizzato da un corsetto stringato e maniche lunghe, ha catturato l’attenzione, mentre la clutch tempestata di frange brillanti e i sandali scintillanti hanno aggiunto un tocco di modernità. La Parker ha dichiarato sui social di aver atteso un’occasione speciale per indossare quel vestito, dimostrando quanto il suo legame con il personaggio di Carrie Bradshaw sia profondo e autentico.

Le altre protagoniste brillano

Non da meno, le altre attrici hanno sfoggiato look che riflettevano perfettamente i loro personaggi. Kristin Davis, nei panni di Charlotte York, ha scelto un abito gioiello di Rachel Gilbert, un tubino lungo color ghiaccio interamente ricamato, che la faceva apparire come una vera “modern princess”. Cynthia Nixon, invece, ha sorpreso tutti con un abito verde menta di Richard Quinn, caratterizzato da un fiocco gigante e piume, che ha esaltato la sua nuova interpretazione di Miranda, più audace e libera.

Un mix di audacia e raffinatezza

Tra le scelte più audaci, Nicole Ari Parker ha indossato un mini dress dorato asimmetrico di Stella McCartney, mentre Sarita Choudhury ha optato per un look total black firmato Magda Butrym, dimostrando che anche la semplicità può essere sofisticata. I volti maschili, come John Corbett e Evan Handler, hanno completato il quadro con outfit che richiamavano l’eccentricità dei loro personaggi, dimostrando che il glamour non ha genere.

La moda come protagonista

Questa serata non è stata solo una celebrazione della serie, ma anche un tributo alla moda come forma d’arte e di espressione. Ogni abito, ogni accessorio, raccontava una storia, un ricordo, un’emozione. And Just Like That continua a dimostrare che nel mondo di Carrie e delle sue amiche, la moda è la vera protagonista, capace di unire generazioni e di far sognare. Con l’arrivo della nuova stagione, i fan non possono che attendere con ansia di scoprire quali altre sorprese e look straordinari ci riserverà il futuro.