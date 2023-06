In arrivo "The Idol", nuova serie televisiva con protagonista Lily Depp. Scopriamo insieme trama, cast e data di uscita.

È in arrivo una nuova serie televisiva dal titolo “The Idol”. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, la data di uscita, la trama e il cast di questa nuova serie Tv.

The Idol: data di uscita della serie televisiva

La nuova serie televisiva statunitense “The Idol” è già disponibile in lingua originale con sottotitoli in italiano dal 5 giugno 2023 su NOW. Il primo episodio doppiato andrà in onda alle 22.00 su Sky Atlantic il 12 giugno 2023. La serie è composta da 6 episodi di una durata di circa 50 minuti ciascuno.

The Idol: la trama della serie televisiva

“The Idol” è una serie televisiva statunitense creata da Sam Levinson, il creatore di “Euphoria“, Abel Tesfaye, The Weeknd, e Reza Fahim per l’emittente televisiva HBO. Ma, di cosa parla questa nuova serie televisiva? La serie è ambientata nel mondo dell’industria musicale, la protagonista si chiama Jocelyn, una giovane pop star, la quale, dopo che un esaurimento nervoso dovuto alla perdita della madre ha mandato all’aria il suo ultimo tour, vuole a tutti i costi rivendicare lo status che le spetta, ovvero quello della più sexy pop star di tutti gli Stati Uniti. Jocelyn comincia così insieme al suo staff a lavorare a un nuovo album, anche se non sembra convinta di quello che sta facendo. A cambiare tutto sarà l’incontro con Tedros, il proprietario di un club a Los Angeles, ma anche membro di una setta misteriosa. Jocelyn e Tedros entreranno subito in sintonia, ma questo incontro farà sì che la giovane pop star riesca a ottenere grandi successi o la farà cadere nelle profondità più oscure della sua anima?

“The Idol” è una serie che ha tutte le carte in regola per ottenere successo e l’approvazione del pubblico, è una serie che parla della sregolatezza delle relazioni tossiche, delle emozioni controverse che si nascondono sotto l’eccessiva ricerca di successo e potere, ma anche degli effetti dolorosi degli abusi e delle dipendenze. Una serie quindi assolutamente da non perdere. Appuntamento per lunedì 12 giugno.

The Idol: il cast della serie televisiva

La protagonista della serie televisiva “The Idol”, Jocelyn, è interpretata dall’attrice e modella franco-statunitense Lily-Rose Depp, la figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis. Abbiamo già visto recitare Lily Depp in alcuni film, come ad esempio “Io danzerò”, “L’uomo fedele”, “Confini e Dipendenze”, “Voyagers”, “Silent Night” e “Wolf”. A vestire i panni di Tedros troviamo il cantautore, produttore discografico e attore The Weeknd, che ha venduto milioni di dischi. The Weeknd è anche creatore della serie televisiva. Nel cast di “The Idol” troviamo anche: