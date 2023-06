Il cognome lascia intendere tanto, ma Lily-Rose Depp non è solo la figlia di Johnny Depp, è una modella molto conosciuta e fa anche l’attrice. Classe 1999, il suo nome è già sotto i riflettori da tempo: ma che cosa sappiamo esattamente della sua vita e del suo lavoro? Scopriamo meglio qualcosa in più su di lei.

Chi è Lily-Rose Depp: altezza, peso, genitori e malattia dell’attrice

Lily-Rose Depp è nata a Neuilly-sur-Seine, nord ovest di Parigi, il 27 maggio 1999. Il padre, come ormai tutti sanno, è Johnny Depp, mentre la madre è la cantante e attrice francese Vanessa Paradis.

Nata sotto il segno dei Gemelli, la giovane Depp ha attualmente 24 anni e il suo nome è già stato sotto i riflettori e al centro del mondo dello spettacolo numerose volte. Ha anche un fratello minore, John “Jack” Cristopher Depp, nato il 9 aprile del 2002.

I genitori divorziano ma ottengono l ‘affidamento congiunto, motivo per il quale Lily-Rose Depp vive la sua infanzia tra Parigi e Los Angeles: una situazione piuttosto complessa ma altrettanto efficace, dato che è riuscita a imparare molto bene sia l’inglese, sia il francese.

Compiuti i 16 anni di età, Lily-Rose Depp comincia a lavorare come modella e nel 2015 sarà Karl Lagerfeld in persona a sceglierla come nuovo volto di Chanel e testimonial per la collezione di occhiali Pearl Eyewear. La sua carriera comincia a prendere forma e sono diverse le occasioni che le si presentano davanti, sia nel campo della moda, sia nel campo del cinema.

Lily-Rose Depp, infatti, ha cominciato a recitare in alcune pellicole: è il 2016 quando recita in Tusk, in Yoga Hosers – Guerriere per sbaglio e Io danzerò.

Seguono altri progetti, tra cui si ricorda: Planetarium, Les Fauves, L’uomo fedele, Period. End of Sentence, The King, Dreamland e altri film ancora in cantiere per il futuro. Tra questi spiccano Voyagers e il terzo capitolo della trilogia Tusk e Yoga Hosers.

Lily-Rose Depp: la malattia dell’attrice e modella

Il nome di Lily-Rose Depp è circolato molto sul web e ha fatto il giro del mondo anche a causa di una notizia riguardante la sua salute. L’attrice e modella, infatti, tempo indietro ha sofferto di anoressia ed è stata lei stessa a raccontarlo, anche per mettere a tacere le voci e i commenti riguardo il suo peso, considerato troppo magro.

Inoltre, ma si tratta di un dettaglio che non tutte le persone sanno, quando aveva solo 7 anni la figlia di Johnny Depp è stata ricoverata in ospedale a causa di un’infezione da Escherichia Coli. Il momento fu tragico e spaventò molto i genitori, preoccupati per le condizioni di salute della figlia. Tutto, però, si è risolto nel migliore dei modi e dopo un tot di giorni a letto Lily-Rose Depp si è ripresa completamente.

Lily-Rose Depp: la vita privata

Su Instagram è seguita da ben 7,5 milioni di follower, per un totale di 386 post pubblicati. Lily-Rose Depp è apprezzata e stimata e, come si può bene immaginare, il suo nome è finito più volte nel vortice del gossip.

Nel 2019 si vociferava di un flirt tra la modella e l’attore Timothée Chalamet, ma nessuno dei due ha mai smentito e/o confermato la cosa. Nel 2021, invece, Lily-Rose Depp è stata paparazzata con Austin Butler a Londra, ma poi è subentrato Yassine Stein, coetaneo della giovane Depp e rapper di professione.