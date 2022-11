Prime Video ha deciso di rinnovare la serie The Devil’s Hour, una serie tv thriller la cui prima puntata è stata condivisa sulla piattaforma solo a fine ottobre 2022. Sembra essere bastato davvero poco per decretare il successo del prodotto, al punto che Prime Video ha scelto di rinnovarla.

E non solo per una stagione, ma per ben altre due: dunque L’ora del diavolo avrà una seconda e anche una terza stagione. Un ottimo risultato per il pubblico che sembra già fidelizzato alla serie.

The Devil’s Hour: trama della serie thriller

Venendo alla trama di The Devil’s Hour, sappiamo che la miniserie si classifica come un horror paranormale e thriller. Da una sceneggiatura di Tom Moran e del co-creatore di Sherlock Steven Moffat, Devil’s Hour segue la storia di Lucy Chambers che si sveglia ogni notte alle 3:33, considerata per antonomasia l’ora del diavolo.

Suo figlio, di soli otto anni, è introverso e privo di emozioni, sua madre parla con sedie vuote e la sua casa è disseminata di ricordi di una vita che non era la sua… insomma, una situazione inquietante e niente affatto tranquilla. Ora che il suo nome è inspiegabilmente legato a una serie di brutali omicidi nella sua zona, la risposta a cui si è sottratta per anni diventa cruciale. Le cose si complicano quando la sua storia si intreccia a quella di Gideon, un uomo solitario e di certo non poco pericoloso…

Sembra che The Devil’s Hour, confermando il successo dei prodotti di matrice britannica, sia destinata a essere davvero molto amata dagli spettatori. Caratterizzata da flashback e flashforward, promette colpi di scena, brividi e svolte inattese puntata dopo puntata. Certo ci si deve tenere pronti anche al fiato sospeso e alla paura, per le tinte horror che caratterizzano la serie di Prime Video.

The Devil’s Hour: cast della serie di Prime Video

The Devil’s Hour si compone al momento di soli sei episodi, ma se ne attendono altrettanti per la stagione due la stagione tre.

Il cast presenta un volto molto noto agli amanti delle serie tv, o per essere più specifici ai seguaci di Doctor Who: parliamo di Peter Capaldi che interpreta, infatti, Gideon. La protagonista, Lucy, è invece impersonata da Jessica Raine, attrice già vista anche in Call the midwife e Partners in Crime.

Completano poi il cast Nikesh Patel che riveste il ruolo di Ravi Dhillon, Talia Walker Bassols che interpreta Meredith, Isaac Money nel ruolo di James, Cecilia Blair come Lucy da giovane, Phil Dunster e nella parte di Mike. In ruoli minori troviamo poi: Meera Syal, Alex Ferns, Barbara Marten, Thomas Dominique, Rhiannon Harper-Rafferty, John Alastair, Sandra Huggett, Benjamin Chivers, Jimmy Walker e per concludere Kim Allan.

I produttori esecutivi sono invece Steven Moffat, Tom Moran (che ha scritto anche tutti gli episodi) e Sue Vertue. Alla regia troviamo Johnny Allan conosciuto per Gli Irregolari di Baker Street. La serie è uno dei primi prodotti britannici commissionati direttamente da Prime Video, ma l’investimento della piattaforma sta senza dubbio dando subito i suoi frutti in termini di accoglienza.