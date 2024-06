Al cinema sta per arrivare il film “The Bikeriders” con Austin Butler. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più sulla trama, sul cast e sulla data di uscita in Italia.

The Bikeriders: uscita in Italia, trama, storia vera del film

“The Bikeriders” è un film del 2023 scritto e diretto da Jeff Nichols ed è ispirato al fotolibro omonimo del fotografo Danny Lion del 1968, che racconta le vicende del moto club degli Outlaw MC. Un film imperdibile per tutti gli amanti delle motociclette ma non solo. Ci troviamo negli anni Sessanta, nel Midwest. Kathy si innamora di un giovane motociclista, Benny, nuovo membro dei Vandals, un club di motociclisti guidato dal carismatico Johnny. I Vandals però stanno diventando sempre più violenti e criminali e Benny è chiamato a scegliere tra Kathy e la lealtà verso il club. Una pellicola che esplora temi quali l’amicizia, la libertà, il conflitto e la passione. Un film davvero da non perdere. “The Bikeriders” avrebbe dovuto uscire lo scorso anno ma, dopo vari cambi di distribuzione, ecco che finalmente è pronto a debuttare nelle sale italiane. L’uscita è prevista per domani, mercoledì 19 giugno 2024.

The Bikeriders: il cast del film

Come abbiamo appena visto, “The Bikeriders” è un film di genere drammatico che narra le vicende di un club di motociclisti, capitanati dal misterioso e carismatico Johnny, interpretato dall’attore e sceneggiatore britannico Tom Hardy. Nel corso degli anni abbiamo visto recitare Tom in tantissimi film, quali per esempio “The Reckoning – Percorsi criminali”, “Inception”, “Una spia non basta”, “Il cavaliere oscuro – Il ritorno”, “Child 44 – Il bambino n. 44”, “Venom” e “Spider Man: No Way Home”. A vestire i panni di Benny, il giovane motociclista che si unisce al club dei Vandals, troviamo l’attore statunitense Austin Butler, che abbiamo visto recitare in diversi film e serie televisive, quali “La favolosa avventura di Sharpay”, “C’era una volta a… Hollywood”, “Dune – Parte Due”, “Ned -Scuola di sopravvivenza”, “CSI: NY, “The Carrie Diares” e “Master of The Air”. Nei panni di Kathy, la giovane di cui Benny si innamorerà, troviamo l’attrice britannica Jodie Comer. Jodie è nota al pubblico soprattutto per il ruolo di Villanelle nella serie tv “Killing Eve”, per la quale ha vinto i BAFTA Television Award e il Premio Emmy come miglior attrice protagonista in una serie drammatica. Nel cast di “The Bikeriders” troviamo anche Mike Faist, Norman Reedus, Michael Shannon, che ha collaborato con il regista Jeff Nichols in diversi film, Boyd Holbrook, Toby Wallace e Damon Herriman. Come detto in precedenza, “The Bikeriders” uscirà in tutte le sale italiane domani, 19 giugno 2024. Un film davvero imperdibile per gli amanti delle due ruote, ma non solo per loro. E voi, andrete a vederlo?

