“Hotspot – Amore senza rete” è un film commedia del 2023. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di scoprire di cosa parla, chi fa parte del cast e la data di uscita.

Hotspot – Amore senza rete: trama, uscita

“Hotspot – Amore senza rete” è un film di genere commedia del 2023 diretto da Giulio Manfredonia. Si tratta della prima co-produzione tra Sony Pictures International Production e Eagle Pictures. Il film è uscito nei cinema italiani lo scorso 6 giugno. Ma, di cosa parla esattamente? Mentre sta aspettando un volo per Londra, Tina si accorge di avere solo venti minuti per iscriversi a una audizione molto importante del Teatro San Carlo di Napoli. Il Wi-Fi dell’aeroporto però non funziona e lei ha finito i giga. Un certo Pietro però la aiuterà. Ma ecco ora la sinossi del film: “Tina è una giovane ballerina che sogna di farsi strada nel mondo della danza. Mentre sta aspettando il suo volo all’aeroporto di Londra, si accorge che la candidatura per una audizione molto importante per il Teatro San Carlo di Napoli sta per scadere e ha venti minuti di tempo per inviare la mail. La connessione Wi-Fi dell’aeroporto non funziona e ha finito i giga. Tina, disperata, trova l’hotspot attivo di un certo Pietro. Presa da panico si guarda intorno e urla il suo nome per individuarlo. L’uomo, sorpreso, decide di dividere la sua password con lei. Tina è salva. Qualche settimana dopo, le arriva una notifica sul telefono: il suo Wi-Fi si è collegato di nuovo all’hotspot di Pietro. Un evento fortuito o un segno del destino?” Insomma, un commedia romantica tutta da vedere!

Hotspot – Amore senza rete: il cast

Come abbiamo appena visto, lo scorso 6 giugno è uscito al cinema il film commedia dal titolo “Hotspot – Amore senza fine”, diretto da Giulio Manfredonia. Nei panni del protagonista, Pietro, troviamo l’attore toscano Francesco Arca, che nel corso degli anni abbiamo visto recitare in tanti film e serie tv, quali per esempio “Scusa ma ti voglio sposare”, “Allacciate le cinture”, “Gli idoli delle donne”, “Le tre rose di Eva”, “Il bello delle donne… alcuni anni dopo”, “La vita promessa”, “Svegliati amore mio”, “Guida astrologica per cuori infranti”, e “Resta con me”. Nei panni invece della protagonista femminile, Tina, troviamo l’attrice marchigiana Denise Tantucci, che abbiamo visto recitare in “Ma tu di che segno 6?“, “Io e mio fratello”, “In vacanza su Marte”, “Un medico in famiglia”, “Braccialetti rossi” e “Sei donne – Il mistero di Leila”. Nel cast del film troviamo anche Erasmo Genzini, Anna Lucia Pierro, Carlo G. Gabardini, Peppe Servillo e Rosalia Porcaro.

“Hotspot – Amore senza rete”, vi ricordo che è disponibile al cinema dallo scorso 6 giugno. E voi, cosa state aspettando ad andare a vedere questo film?

