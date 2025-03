Un look mozzafiato e un momento speciale per la star, tra successi e amore.

Un red carpet da sogno

Selena Gomez ha catturato l’attenzione di tutti durante la cerimonia degli Oscar 2025, dove la sua presenza era attesissima. L’attrice e cantante ha sfoggiato un abito Ralph Lauren tempestato di cristalli, che ha esaltato la sua bellezza e il suo stile unico. La scelta di un look così audace e scintillante non è stata casuale: Selena ha voluto celebrare un momento significativo della sua carriera e della sua vita personale.

Un successo da festeggiare

La serata è stata anche l’occasione per festeggiare il successo di Emilia Pérez, un film che ha ricevuto due premi, tra cui uno per la Miglior Canzone Originale. La gioia di Selena per il trionfo della sua collega Zoe Saldaña è stata palpabile, dimostrando il suo spirito di squadra e la sua passione per il cinema. Questo evento ha rappresentato un momento di grande orgoglio per l’industria cinematografica, e Selena è stata una delle protagoniste indiscusse della serata.

Oltre ai successi professionali, un altro motivo di felicità per Selena è il suo imminente matrimonio con il fidanzato Benny Blanco. L’amore che prova per lui sembra riflettersi nel suo sorriso e nella sua luminosità interiore, che ha brillato sul red carpet. La cantante e attrice ha condiviso con i fan la sua emozione per questo nuovo capitolo della sua vita, rendendo la serata ancora più speciale. La combinazione di un look straordinario e di un cuore felice ha reso Selena Gomez una delle star più ammirate della serata.