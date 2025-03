Un’apparizione da sogno sul red carpet

Selena Gomez ha catturato l’attenzione di tutti durante la cerimonia degli Oscar 2025, dove la sua presenza era attesissima. L’artista ha sfoggiato un abito Ralph Lauren, un vero capolavoro di eleganza, tempestato di cristalli che riflettevano la luce in modo straordinario. La scelta del vestito non è stata casuale: ogni dettaglio è stato pensato per esaltare la bellezza naturale di Selena, rendendola una delle più ammirate della serata.

Un momento di celebrazione e successo

La serata è stata anche un’occasione per celebrare il successo del film “Emilia Pérez”, che ha visto due vittorie, tra cui quella per la Miglior Canzone Originale. Questo trionfo ha reso l’atmosfera ancora più festosa, e Selena, con il suo sorriso contagioso, ha condiviso la gioia con i colleghi, in particolare con Zoe Saldaña, che ha ricevuto una statuetta. La star ha dimostrato di essere non solo un’icona della moda, ma anche una vera professionista del settore, capace di emozionarsi per i successi altrui.

Un amore che illumina

Oltre ai successi professionali, Selena Gomez ha rivelato di essere in un momento molto felice della sua vita personale. L’emozione per l’imminente matrimonio con il fidanzato Benny Blanco ha aggiunto un ulteriore tocco di luminosità alla sua presenza. La cantante e attrice ha dichiarato di sentirsi più serena e realizzata che mai, e questo si riflette nel suo modo di essere. La felicità che trasmette è palpabile, e il suo look agli Oscar è stato un perfetto riflesso di questo stato d’animo.